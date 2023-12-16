Творожный штоллен: рождественское лакомство за час

Ароматная немецкая рождественская выпечка покорит ваше сердце. Штоллены выпекаются заранее. Творожная вариация блюда гораздо проще в приготовлении, чем классический рецепт. К тому же в нем нет никаких дрожжей.

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Приготовьте к Новому году и Рождеству штоллен из творожного теста, который по вкусу ничем не уступает традиционному рецепту и готовится всего за час. Рецептом этого праздничного лакомства поделился сайт Shef Donna.

Кроме того, в рецепте творожного штоллена не используются дрожжи, и с его приготовлением справится даже тот, у кого совсем немного опыта в выпечке.

Ингредиенты

творог – 180 г;

яйца – 2 шт;

масло сливочное –100 г;

сахар – 230 г;

мука пшеничная – 270 г;

крупа манная – 80 г;

лимон – 1 шт;

орехи грецкие – 0,5 ст;

миндаль – 0,5 ст;

лепестки миндаля – 0,5 ст;

изюм – 0,5 ст;

цукаты – 0,5 ст;

коньяк или ром – 50 г;

разрыхлитель теста – 2 ч.л;

сахар ванильный – 5 г;

специи молотые – имбирь и корица – по 1 ч.л;

гвоздика – 4 соцветия;

соль – щепотка;

пудра сахарная и масло сливочное для топпинга.

Приготовление

Шаг 1

Вмешайте в творог яйца, сахар, сок и цедру лимона. Добавьте размягченное сливочное масло и щепотку соли. Консистенция масла должна быть похожа на густую сметану.

Шаг 2

Смешайте все ингредиенты блендером до однородного состояния, когда кристаллы сахара растают.

Шаг 3

Добавьте сыпучие продукты – муку, манку и разрыхлитель. Насыпьте ванильный сахар, имбирь и корицу, растираем соцветия гвоздики. Тщательно замесите тесто.

Шаг 4

Добавьте предварительно замоченные в алкоголе изюм и цукаты в тесто вместе с оставшимся коньяком или ромом. Добавьте в тесто миндальные лепестки и мелко рубленые орехи.

Орехи и сухофрукты можно взять любые – чем ассортимент разнообразнее, тем штоллен будет вкуснее. Главное, чтобы их общая масса соответствовала указанной в рецепте.

Шаг 5

Вымесите хорошо тесто, оно должно получиться довольно густым. Если потребуется, добавьте немного муки, чтобы орехи и сухофрукты не оседали вниз в чрезмерно жидком тесте.

Шаг 6

Выложите тесто в форму для кекса на смазанную сливочным маслом пекарскую бумагу.

Шаг 7

Поставьте штоллен в разогретую до 175 градусов духовку примерно на 50 – 55 минут. Определяйте время по готовности, которую проверьте деревянной шпажкой.

Шаг 8

Дайте готовому штоллену остыть в форме. Затем достаньте из формы и смажьте его обильно со всех сторон растопленным сливочным маслом.

Шаг 9

Посыпьте штоллен густо сахарной пудрой и заверните его в фольгу. Оставьте в таком виде на несколько дней в затемненном месте.

Напомним рецепт итальянского печенья "Пиньоли" с кедровыми орешками. Это печенье считается особенным — его готовят в основном на Рождество и Новый год.

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