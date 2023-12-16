Сирний штоллен: різдвяні ласощі за годину

Ароматна німецька різдвяна випічка підкорить ваше серце. Штолени випікаються заздалегідь. Сирна варіація страви набагато простіша в приготуванні, ніж класичний рецепт. До того ж у ньому немає жодних дріжджів.

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Приготуйте до Нового року та Різдва штоллен із сирного тіста, який за смаком нічим не поступається традиційному рецепту і готується всього за годину. Рецептом цих святкових ласощів поділився сайт Shef Donna.

Крім того, в рецепті сирного штоллена не використовуються дріжджі, і з його приготуванням впорається навіть той, у кого зовсім небагато досвіду у випічці.

Інгредієнти

сир — 180 г;

яйця — 2 шт;

масло вершкове -100 г;

цукор — 230 г;

борошно пшеничне — 270 г;

крупа манна — 80 г;

лимон — 1 шт;

горіхи волоські — 0,5 ст;

мигдаль — 0,5 ст;

пелюстки мигдалю — 0,5 ст;

родзинки — 0,5 ст;

цукати — 0,5 ст;

коньяк або ром — 50 г;

розпушувач тіста — 2 ч.л;

цукор ванільний — 5 г;

спеції мелені — імбир і кориця — по 1 ч.л;

гвоздика — 4 суцвіття;

сіль — щіпка;

пудра цукрова і масло вершкове для топінгу.

Приготування

Крок 1

Вмішайте в сир яйця, цукор, сік і цедру лимона. Додайте розм'якшене вершкове масло і дрібку солі. Консистенція масла має бути схожа на густу сметану.

Крок 2

Змішайте всі інгредієнти блендером до однорідного стану, коли кристали цукру розтануть.

Крок 3

Додайте сипучі продукти — борошно, манку та розпушувач. Насипте ванільний цукор, імбир і корицю, розтираємо суцвіття гвоздики. Ретельно замісіть тісто.

Крок 4

Додайте попередньо замочені в алкоголі родзинки і цукати в тісто разом з рештою коньяку або рому. Додайте в тісто мигдальні пелюстки та дрібно рубані горіхи.

Горіхи та сухофрукти можна взяти будь-які — чим асортимент різноманітніший, тим штолен буде смачнішим. Головне, щоб їхня загальна маса відповідала зазначеній у рецепті.

Крок 5

Вимісіть добре тісто, воно має вийти досить густим. Якщо буде потрібно, додайте трохи борошна, щоб горіхи та сухофрукти не осідали вниз у надмірно рідкому тісті.

Крок 6

Викладіть тісто у форму для кексу на змащений вершковим маслом пекарський папір.

Крок 7

Поставте штоллен у розігріту до 175 градусів духовку приблизно на 50 — 55 хвилин. Визначайте час за готовністю, яку перевірте дерев'яною шпажкою.

Крок 8

Дайте готовому штолену охолонути у формі. Потім дістаньте з форми і змастіть його рясно з усіх боків розтопленим вершковим маслом.

Крок 9

Посипте штоллен густо цукровою пудрою і загорніть його у фольгу. Залиште в такому вигляді на кілька днів у затемненому місці.

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