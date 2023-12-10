Святкова випічка: рецепт італійського печива "Піньолі" з кедровими горішками

Це печиво вважається особливим — його готують переважно на Різдво та Новий рік.

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Класичне італійське печиво ви знайдете практично в будь-якій італійській кондитерській. "Піньолі" італійською означає кедрові горіхи. Воно має насичений смак і повітряну текстуру. Рецептом поділилася кулінарка Кет Бойцова, пише Delish.

Інгредієнти

340 г мигдальної пасти;

250 г цукрової пудри;

2 яєчні білки;

3/4 чайної ложки солі;

1 склянка кедрових горіхів.

Приготування

Крок 1. Розігрійте духовку до 180°С і застеліть два дека пергаментним папером.

Крок 2. Змішайте мигдалеву пасту, цукор, яєчні білки та сіль у кухонному комбайні та збийте до отримання однорідної маси. Покладіть кедрові горіхи на неглибоку тарілку.

Крок 3. Злегка вологими руками скачайте тісто в кульки діаметром 2,5 см. Обваляйте кульки в кедрових горіхах, злегка притискаючи, щоб вони прилипли. Розкладіть кульки на підготовлені аркуші та злегка приплюсніть, щоб сформувати коло діаметром 4 см.

Крок 4. Випікайте 16-18 хвилин до легкого золотистого кольору.

Крок 5. Дайте охолонути на деку протягом 1 хвилини, потім перекладіть на решітку для повного охолодження.

Як заморозити печиво

Печиво "Піньолі" можна заморожувати. Після охолодження заморозьте їх в один шар на деку, застеленому пергаментом або вощеним папером. Після заморожування перекладіть їх у пластиковий пакет, що закривається, або контейнер, придатний для зберігання в морозильній камері. Печиво в замороженому вигляді можна зберігати протягом 1 місяця.

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