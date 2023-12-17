Здоровое питание: салат из запеченной свеклы и козьего сыра

Если свеклу запечь — в ней сохранится значительно больше витаминов и полезных веществ, нежели в отварной.

Легкий салат из свеклы с добавлением сыра, авокадо, руколы идеально подойдет на обед или ужин. Яркий и вкусный, он может украсить как праздничный, так и повседневный стол. Вместо руколы можно использовать любую зелень, которая вам нравится, пишет издание Delish.

Ингредиенты

600 г свеклы (5-6 шт.);

300 г листьев руколы;

1 авокадо;

150 г козьего сыра;

100 г измельченных жареных грецких орехов.

Из указанного количества ингредиентов получается четыре порции.

Соус:

2 столовые ложки оливкового масла первого отжима;

1 столовая ложка бальзамического уксуса;

1 столовая ложка кленового сиропа;

2 чайная ложка дижонской горчицы;

щепотка соли;

щепотка молотого черного перца.

Приготовление

Шаг 1. Разогрейте духовку до 200°С. Заверните каждую свеклу в фольгу и выложите на противень. Запекайте до готовности (чтобы проверить, можно проткнуть фольгу вилкой или ножом), около 1 часа. Дайте настояться, пока она не остынет, затем очистите и нарежьте дольками.

Шаг 2. Тем временем приготовьте соус: в банке смешайте оливковое масло, уксус, кленовый сироп и дижонскую горчицу. Приправить солью и перцем.

Шаг 3. Положите руколу в большую сервировочную тарелку и слегка заправьте соусом. Сверху выложите свеклу, авокадо, козий сыр и грецкие орехи. Аккуратно перемешайте и при необходимости добавьте еще немного соуса.

Ранее Фокус публиковал рецепт салата из тыквы и свеклы с сыром и шпинатом. Простой в приготовлении и очень вкусный салат, в состав которого, кроме основных ингредиентов, входит сыр и тыквенные семечки.