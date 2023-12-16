Успеть за 60 минут: два быстрых и вкусных десерта к Новому году

Чтобы порадовать гостей на Новый год вкусными десертами, вам хватит и часа. Это будет красиво, вкусно и даже полезно.

Если у вас осталось немного времени на подготовку к празднику, то всего за час вы успеете сделать два красивых десерта — принципиально разных, но очень вкусных. Один из них порадует детей и тех, кто следит за своей фигурой, а от второго будут без ума все сладкоежки и любители шоколада. Рецептами быстрых новогодних лакомств поделился сайт Smachno.Ua.

Творожные шарики "А-ля Рафаэлло" с сухофруктами

Творожные шарики "А-ля Рафаэлло" Фото: smachno.ua

Эти красивые шарики очень похожи на конфеты Raffaello, но готовятся они без муки и сахара.

Ингредиенты:

творог – 100 г;

курага или любые другие сухофрукты – горсть;

мед – 1 ч. л.;

кокосовая стружка – 2 ст. л.

Приготовление:

Курагу запарьте кипятком на 15 минут. Измельчите ее в чаше блендера, добавьте творог и мед. Перебейте все до однородной массы. Наденьте силиконовые перчатки или смочите руки водой. Скатайте из творожной массы одинаковые шарики размером с конфету. Обваляйте шарики в кокосовой стружке и выложите на блюдо для подачи.

Зефир в шоколаде с узорами

Зефир в шоколаде Фото: smachno.ua

Для этого рецепта идеально подойдут маленькие фруктовые зефирки. Но если у вас есть только зефир обычного размера, просто разрежьте его на четыре части.

Ингредиенты:

маленькие зефирки – 4 шт.;

шоколад черный – 50 г;

шоколад белый – 10 г;

любые ягоды (клюква, голубика, малина, некрупная ежевика) – 4 шт.

Приготовление:

В небольшой кастрюльке с толстым дном на медленном огне растопите черный шоколад. Белый шоколад растопите в микроволновке на небольшой мощности и перелейте в кондитерский мешок. Наколите зефир на шпажку, окуните в шоколад и выложите на лист пергамента или на решетку. Сверху на зефир нанесите несколько капель белого шоколада. Зубочисткой сделайте разводы по шоколаду. Пока шоколад не застыл, положите сверху одну ягодку. Дайте шоколаду полностью застыть и переложите зефир в шоколаде на блюдо для подачи.

Напомним рецепт сытного, легкого и быстрого салата за 5 минут. Благодаря овощам и курице салат получается легким, но при этом хорошо утоляет голод.

Ранее Фокус писал, как приготовить быструю закуску на все случаи жизни. Чтобы рулет не потерял форму, при подаче необходимо его проколоть шпажкой или зубочисткой.