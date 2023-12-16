Печеночный паштет с яблочным желе: красивый и простой рецепт

Нежный паштет из печени с нотками мускатного ореха прекрасно сочетается по вкусу с яблоками и корицей. А две разные текстуры в одном блюде сделают его по-настоящему интересным.

Чтобы сделать простой печеночный паштет праздничным блюдом, подайте его вместе с яблочное желе. Такое сочетание к тому же отлично оттенит вкус печени. О том, как приготовить нежнейший паштет с яблочным желе, рассказал сайт "Просто рецепты".

Ингредиенты

Для паштета:

печень куриная – 500 г;

масло сливочное – 100 г + 2-3 ст. л;

сливки 33% – 150 мл;

соль – по вкусу;

перец черный – по вкусу;

орех мускатный – по вкусу.

Для желе:

яблоки кисло-сладкие – 2 шт;

лимон – 0,5 шт;

корица молотая – по вкусу;

сок яблочный – 500 мл;

желатин – 6 г;

сахар – по вкусу;

соль – по вкусу,

Приготовление

Шаг 1

Промойте, зачистите и обсушите печень. Отварите ее в кипящей подсоленной воде в течение 5 минут, откиньте на сито и охладите.

Шаг 2

Печень измельчите блендером, добавьте 100 г размягченного сливочного масла. Влейте сливки, продолжая взбивать паштет. Добавьте соль и специи по вкусу.

Шаг 3

Выложите паштет в порционные формы, накройте пищевой пленкой "в контакт" и остудите в холодильнике хотя бы полчаса. Растопите 2–3 ст. л. сливочного масла и залейте им паштет. Поставьте печеночный мусс в холодильник минимум на 10 часов.

Шаг 4

Очистите яблоки и нарежьте их кубиком, сбрызните соком лимона, чтобы они не потемнели и присыпьте корицей.

Шаг 5

Замочите желатин в холодной воде примерно на 15 минут. Нагрейте яблочный сок до кипения, положите в него яблоки и варите их 5-10 минут. Достаньте яблоки, а сок продолжайте выпаривать, пока его объем не уменьшится наполовину. Добавьте в сок сахар и соль, дайте им раствориться и снимите с огня.

Шаг 6

Растворите в соке желатин, верните в смесь яблоки, залейте желе в форму небольшого объема и дайте ему застыть.

Шаг 7

Перед подачей выложите паштет на тарелку. Добавьте к нему нарезанное кубиком желе и подайте гренки.

Напомним рецепт паштета из мяса индейки. Паштет по этому рецепту получается невероятно вкусным.

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