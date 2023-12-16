Традиционные рождественские напитки: простые рецепты глинтвейна и коктейля Эгг-ног

Многие из нас перед зимними праздниками сосредотачиваются на том, какую еду приготовить, но не забывайте, что подходящие напитки могут полностью изменить ваш праздничный ужин.

Очень важно правильно подобрать алкоголь к еде, чтобы не испортить вкус блюд. Рецептами двух классических рождественских коктейлей – глинтвейна и Эгг-нога — поделился сайт RSVP.

Глинтвейн Эшфорд Касл

Глинтвейн очень уместен в это время года – есть что-то праздничное в его сладком и пряном вкусе.

Рождественский глинтвейн Фото: Pixabay

Ингредиенты

вино красное – 1 бутылка;

палочка корицы – 1-2 шт;

анис – 2 шт;

гвоздика – 6 шт;

цедра апельсина – 1 шт;

пудра сахарная – 2 ст.л;

джин – 50 мл.

Приготовление

Шаг 1

Растворите сахарную пудру в небольшом количестве красного вина, чтобы получился густой сироп. Это можно не делать, если вы предпочитаете менее сладкий напиток.

Шаг 2

Добавьте остальное вино и другие ингредиенты и варите на слабом огне 20 минут. Чем дольше вы нагреваете смесь, тем больше аромата приобретает вино, но ни в коем случае не позволяйте ему перекипеть.

Шаг 3

Добавьте перед подачей немного джина. Разлейте напиток и подавайте, украсив долькой апельсина и палочкой корицы.

Эгг-ног Клэнси

Для тех, кто не любит вкус вина, всегда есть другие варианты.

Коктейль эгг-ног Фото: Pixabay

Ингредиенты

молоко – 30 мл;

сливки взбитые – 30 мл;

сироп карамельный или ванильный – 15 мл;

виски – 30 мл;

рома – 30 мл;

яйцо – 1 шт;

кубики льда – 2-4 шт;

палочка корицы –1шт;

Приготовление

Шаг 1

Налейте молоко, сливки, сироп, виски и ром в шейкер.

Шаг 2

Введите в смесь одно яйцо. Плотно закройте шейкер и хорошо встряхните.

Шаг 3

Откройте шейкер и добавьте в него несколько кубиков льда, затем снова встряхните.

Шаг 4

Процедите коктейль в стакан, украсьте палочкой корицы и взбитыми сливками

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