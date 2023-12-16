Традиционные рождественские напитки: простые рецепты глинтвейна и коктейля Эгг-ног
Многие из нас перед зимними праздниками сосредотачиваются на том, какую еду приготовить, но не забывайте, что подходящие напитки могут полностью изменить ваш праздничный ужин.
Очень важно правильно подобрать алкоголь к еде, чтобы не испортить вкус блюд. Рецептами двух классических рождественских коктейлей – глинтвейна и Эгг-нога — поделился сайт RSVP.
Глинтвейн Эшфорд Касл
Глинтвейн очень уместен в это время года – есть что-то праздничное в его сладком и пряном вкусе.
Ингредиенты
- вино красное – 1 бутылка;
- палочка корицы – 1-2 шт;
- анис – 2 шт;
- гвоздика – 6 шт;
- цедра апельсина – 1 шт;
- пудра сахарная – 2 ст.л;
- джин – 50 мл.
Приготовление
Шаг 1
Растворите сахарную пудру в небольшом количестве красного вина, чтобы получился густой сироп. Это можно не делать, если вы предпочитаете менее сладкий напиток.
Шаг 2
Добавьте остальное вино и другие ингредиенты и варите на слабом огне 20 минут. Чем дольше вы нагреваете смесь, тем больше аромата приобретает вино, но ни в коем случае не позволяйте ему перекипеть.
Шаг 3
Добавьте перед подачей немного джина. Разлейте напиток и подавайте, украсив долькой апельсина и палочкой корицы.
Эгг-ног Клэнси
Для тех, кто не любит вкус вина, всегда есть другие варианты.
Ингредиенты
- молоко – 30 мл;
- сливки взбитые – 30 мл;
- сироп карамельный или ванильный – 15 мл;
- виски – 30 мл;
- рома – 30 мл;
- яйцо – 1 шт;
- кубики льда – 2-4 шт;
- палочка корицы –1шт;
Приготовление
Шаг 1
Налейте молоко, сливки, сироп, виски и ром в шейкер.
Шаг 2
Введите в смесь одно яйцо. Плотно закройте шейкер и хорошо встряхните.
Шаг 3
Откройте шейкер и добавьте в него несколько кубиков льда, затем снова встряхните.
Шаг 4
Процедите коктейль в стакан, украсьте палочкой корицы и взбитыми сливками
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