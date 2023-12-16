Спагетти "Путтанеска": простой и вкусный ужин от легендарного Марко Черветти

"Путтанеска" – так называют классический томатный соус, который итальянцы добавляют к пасте. Традиционно его готовят из анчоусов, оливок и каперсов.

Паста "Путтанеска" имеет довольно пикантную историю происхождения. Считается, что так готовить спагетти стали в середине ХХ века неаполитанские куртизанки, которые использовали консервированные продукты, чтобы не тратить лишнее время на приготовление пищи. Поэтому это блюдо в Италии называют "пастой легкого поведения". Это рецепт спагетти "Путтанеска" придумал бренд-шеф Fozzy Group Марко Черветти, пишет кулинарный сайт Shuba.

Ингредиенты

спагетти – 150 г;

томаты – 225 г;

чеснок – 2 зубка;

маслины без косточки – 25 г;

оливки – 25 г;

каперсы – 25 г;

анчоусы – 30 г;

чили красный перец – 10 г;

орегано – 0,5 г;

масло оливковое – 20 мл.

Приготовление

Шаг 1

Налейте воду в кастрюлю и поставьте ее на огонь и добавьте соль. После того как вода закипела, сварите в ней спагетти до состояния "аль денте".

Шаг 2

Очистите и мелко нарежьте чеснок, томаты, чили, оливки и маслины.

Шаг 3

Обжарьте на растительном масле анчоусы, чеснок и перец. Через 5-10 минут добавьте каперсы, оливки и маслины. После этого введите томаты. Потушите соус еще около 10 минут, добавьте в него зелень.

Шаг 4

Поместите спагетти в сковороду с соусом и тщательно все перемешайте.

Шикарный ужин от легендарного итальянского шеф-повара готов. Приятного аппетита!

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