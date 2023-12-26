Минтай в кляре: рецепт простого и вкусного блюда на ужин
Такую рыбу можно подавать с любым гарниром: картофельным пюре, гречневой кашей, булгуром и т. д.
Рыба на обед или ужин – отличное решение для тех, кто предпочитает вкусную и полезную пищу или придерживается правильного питания. Рекомендуем приготовить минтай в кляре и порадовать близких аппетитным блюдом, рецептом которого поделились в кулинарном блоге "Рецепты каждый день".
Минтай в кляре
Ингредиенты:
- филе минтая – 0,5 кг;
- сметана – 3 ст. л;
- яйца – 2 шт;
- мука – 50 гр.;
- растительное масло – для жарки;
- соль и специи – по вкусу.
Способ приготовления:
В миске взбить до однородной массы яйца, муку и сметану. В результате должен получиться густой кляр.
Рыбу помыть, высушить с помощью бумажного полотенца, порезать филе тонкими полосками.
Каждую полоску окунуть в кляр и отправить на разогретую сковородку с растительным маслом, обжарить с обеих сторон до золотистости.
Выложить готовую рыбу на салфетку, чтобы ушел весь лишний жир.
Такую рыбу можно подавать с любым гарниром: картофельным пюре, гречневой кашей, булгуром и т. д.
Ранее Фокус писал, как приготовить минтай с овощами, добавив сметану, сливки, или несладкий йогурт и получив вкусное и нежное блюдо.