Минтай в кляре: рецепт простого и вкусного блюда на ужин

Такую рыбу можно подавать с любым гарниром: картофельным пюре, гречневой кашей, булгуром и т. д.

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Рыба на обед или ужин – отличное решение для тех, кто предпочитает вкусную и полезную пищу или придерживается правильного питания. Рекомендуем приготовить минтай в кляре и порадовать близких аппетитным блюдом, рецептом которого поделились в кулинарном блоге "Рецепты каждый день".

Минтай в кляре

Ингредиенты:

филе минтая – 0,5 кг;

сметана – 3 ст. л;

яйца – 2 шт;

мука – 50 гр.;

растительное масло – для жарки;

соль и специи – по вкусу.

Способ приготовления:

В миске взбить до однородной массы яйца, муку и сметану. В результате должен получиться густой кляр.

Рыбу помыть, высушить с помощью бумажного полотенца, порезать филе тонкими полосками.

Каждую полоску окунуть в кляр и отправить на разогретую сковородку с растительным маслом, обжарить с обеих сторон до золотистости.

Выложить готовую рыбу на салфетку, чтобы ушел весь лишний жир.

Такую рыбу можно подавать с любым гарниром: картофельным пюре, гречневой кашей, булгуром и т. д.

Ранее Фокус писал, как приготовить минтай с овощами, добавив сметану, сливки, или несладкий йогурт и получив вкусное и нежное блюдо.