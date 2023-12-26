Минтай у клярі: рецепт простої та смачної страви на вечерю
Таку рибу можна подавати з будь-яким гарніром: картопляним пюре, гречаною кашею, булгуром тощо.
Риба на обід або вечерю — чудове рішення для тих, хто віддає перевагу смачній і корисній їжі або дотримується правильного харчування. Рекомендуємо приготувати минтай у клярі та потішити близьких апетитною стравою, рецептом якої поділилися в кулінарному блозі "Рецепты каждый день".
Минтай у клярі
Інгредієнти:
- філе минтая — 0,5 кг;
- сметана — 3 ст. л;
- яйця — 2 шт;
- борошно — 50 г.;
- рослинна олія — для смаження;
- сіль і спеції — за смаком.
Спосіб приготування:
У мисці збити до однорідної маси яйця, борошно і сметану. У результаті має вийти густий кляр.
Рибу помити, висушити за допомогою паперового рушника, порізати філе тонкими смужками.
Кожну смужку занурити в кляр і відправити на розігріту сковорідку з олією, обсмажити з обох боків до золотистості.
Викласти готову рибу на серветку, щоб пішов увесь зайвий жир.
Таку рибу можна подавати з будь-яким гарніром: картопляним пюре, гречаною кашею, булгуром тощо.
Раніше Фокус писав, як приготувати минтай з овочами, додавши сметану, вершки або несолодкий йогурт і отримавши смачну і ніжну страву.