Шашлык из свинины в духовке: сочное и вкусное блюдо от Валерия Пономаря
Шашлыки получаются сочными, а маринованный лук придает им более яркий и острый вкус. Такое блюдо оценят все, кто его попробует.
Шашлык из свинины, сочный и пахнущий дымком, – хит любого пикника. Однако приготовить это блюдо можно и без похода на природу, а в духовке. Как это сделать и получить наилучший результат, рассказал и показал одесский кулинарный блогер Валерий Пономарь.
Шашлык из свинины в духовке
Ингредиенты:
- свиная шея – 1 кг;
- соль – 1/2 ч. л;
- черный перец – 1/2 ч. л;
- сушеный чеснок – 1/2 ч. л;
- тмин – 1/2 ч. л;
- розмарин – 2 веточки;
- томатный сок – 150 мл.
Для маринованного лука:
- красный лук – 1 шт;
- помидор – 1 шт;
- острый перец – 1/2 шт;
- петрушка, укроп – пучок;
- сок лимона или лайма – 1 ст. л;
- соль и перец по вкусу;
- сумах – 1/2 ч. л;
- оливковое масло – 1 ст. л.
Способ приготовления:
Ошеек нарезать кусочками размером в куриное яйцо, выбрать мясо с не большими прожилками жира.
Добавить все специи и оставить мариноваться минимум на 2 часа. Выложить мясо на пергамент с расстоянием между кусочками, чтобы получить корочку. Запекать в духовке 25-30 минут при 180 градусах (режим верх низ и конвекция)
Отдельно заправить лук, и когда он хорошо промаринуется, перемешать его с запеченным мясом и подавать к столу.
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