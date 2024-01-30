Шашлык из свинины в духовке: сочное и вкусное блюдо от Валерия Пономаря

Шашлыки получаются сочными, а маринованный лук придает им более яркий и острый вкус. Такое блюдо оценят все, кто его попробует.

Шашлык из свинины, сочный и пахнущий дымком, – хит любого пикника. Однако приготовить это блюдо можно и без похода на природу, а в духовке. Как это сделать и получить наилучший результат, рассказал и показал одесский кулинарный блогер Валерий Пономарь.

Шашлык из свинины в духовке

Ингредиенты:

свиная шея – 1 кг;

соль – 1/2 ч. л;

черный перец – 1/2 ч. л;

сушеный чеснок – 1/2 ч. л;

тмин – 1/2 ч. л;

розмарин – 2 веточки;

томатный сок – 150 мл.

Для маринованного лука:

красный лук – 1 шт;

помидор – 1 шт;

острый перец – 1/2 шт;

петрушка, укроп – пучок;

сок лимона или лайма – 1 ст. л;

соль и перец по вкусу;

сумах – 1/2 ч. л;

оливковое масло – 1 ст. л.

Способ приготовления:

Ошеек нарезать кусочками размером в куриное яйцо, выбрать мясо с не большими прожилками жира.

Добавить все специи и оставить мариноваться минимум на 2 часа. Выложить мясо на пергамент с расстоянием между кусочками, чтобы получить корочку. Запекать в духовке 25-30 минут при 180 градусах (режим верх низ и конвекция)

Отдельно заправить лук, и когда он хорошо промаринуется, перемешать его с запеченным мясом и подавать к столу.

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