Банановые сырники: рецепт легкого и нежного десерта

Сырники – сытный и питательный десерт, который вкусен как сам по себе, так и с чаем, например, или кофе. Рекомендуем сделать вкус этого блюда более интересным, добавив к нему бананы. Как их приготовить, рассказали в кулинарном блоге "Рецепты каждый день".

Банановые сырники

Ингредиенты:

творог – 500 гр;

мука – 100 гр;

яйцо – 1 шт;

сахар – 100 гр (можно меньше);

бананы – 3 шт;

разрыхлитель – 1 ч. л;

растительное масло для жарки.

Способ приготовления:

Творог протереть через сито или измельчить в блендере, чтобы не было комочков. Перемешать его с просеянной мукой и разрыхлителем, добавить яйцо, соль, сахар. Очищенные бананы измельчить и добавить в творожное тесто. Хорошо перемешать массу до однородности.

Сформировать сырники, обвалять их в муке, придать форму лепешек. Обжарить на разогретом растительном масле, по 4 – 5 минут с каждой стороны, пока на них не образуется румяная корочка. Накрыть сковороду крышкой и прогреть сырники еще 3 минуты.

Готовые сырники сначала аккуратно выложить на бумажное полотенце, чтобы ушли остатки жира.

Подавать сырники можно с вареньем, сгущенкой и другими сладкими добавками.

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