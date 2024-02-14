На романтический ужин: жаркое из телятины и грибов
Это изысканное блюдо можно приготовить ко Дню святого Валентина. Или просто, когда хочется попробовать что-то интересное.
Жаркое из нежных кусочков телятины и грибов, в бархатном сливочном соусе точно подойдет для романтического ужина в День всех влюбленных. Banquette de veau — это традиционное блюдо французской кухни. Рецептом поделилась кулинарный блогер, которая пишет под ником madamevorger.
Жаркое из телятины в сливочном соусе
Ингредиенты:
- 700 г телячьей лопатки;
- 3 морковки;
- 2 луковицы;
- 1 лук-порей;
- 4 зубчика чеснока;
- 100 мл белого вина;
- лавровый лист;
- веточка тимьяна;
- 2 литра воды;
- соль, перец.
Для соуса:
- 30 г сливочного масла;
- 3 ст. л. муки (40 г);
- 300 г шампиньонов;
- 100 мл холодных сливок;
- зеленый лук.
Телятину режем на большие куски, кладем в кастрюлю и наливаем воду. Готовим на среднем огне. Чистим и крупно режем морковь, лук, порей и добавляем к телятине. Вливаем вино и добавляем чеснок, лавровый лист и тимьян. Солим, перчим и варим без крышки на небольшом огне полтора часа.
Ставим сито в меньшую кастрюлю и переливаем в нее бульон так, чтобы мясо и овощи остались в сите.
Кастрюлю с бульоном ставим на средний огонь и увариваем в течение 30 минут.
Режем шампиньоны на четыре части и поджариваем на сильном огне. Солим и перчим. Морковь, которая варилась вместе с мясом, режем на кусочки.
В сковороде с высокими бортами или широкой кастрюле растапливаем 30 г сливочного масла и добавляем 3 ст. л. муки. Перемешиваем и готовим несколько секунд.
Затем начинаем подливать наш бульон и хорошо перемешиваем венчиком. Таким образом, помешивая, вливаем весь бульон.
Сливки немножко взбиваем, чтобы придать соусу нежный вкус, и наливаем в кастрюлю. Добавляем кусочки телятины, морковь и шампиньоны. Солим, если надо и добавляем мелко порезанный лук.
Подаем жаркое с белым рисом. Как сварить вкусный рис, мы рассказывали ранее.