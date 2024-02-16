Блюда из картофеля, которые вас удивят

Разнообразить блюда из картофеля можно не только изысканными рецептами, но и достаточно простыми.

Картофель — едва ли не основное блюдо на нашем столе. Традиционно жареная, пюре, печеная, картофельники. Однако нашу любимую картошечку можно прекрасно разнообразить.

Картофельные ленивые вареники

Ингредиенты:

картофель — 700 г;

мука — 200 г;

яйца — 2 шт;

соль, перец черный молотый — по вкусу;

масло сливочное — 50 г;

зелень петрушки — по вкусу.

Почистите картофель, отварите его в подсоленной воде до готовности. Воду слейте, добавьте сливочное масло, сделайте пюре. Когда пюре остынет, добавьте пару яиц и черный перец по вкусу.

Добавьте просеянную муку, замесите тесто и по готовности оставьте его полежать на столе под пленкой на 15 мин.

Нарежьте зелень, растопите сливочное масло и все соедините — заправка готова.

Раскатайте тесто в жгут, нарежьте на кусочки. Отварите вареники в подсоленной воде 5-6 мин. после закипания. Подавайте вареники на стол, полив маслом и посыпав зеленью.

Картофельные зразы с яйцом и зеленым луком

Ингредиенты:

картофель — 450 г;

яйца — 3 шт;

мука — 50 г;

лук зеленый — 5 г;

масло — 50 мл;

соль, перец черный молотый — по вкусу.

Два яйца сварите вкрутую, картофель очистите и вымойте. Отварите картофель в кипящей подсоленной воде до мягкости, воду слейте, а из горячего картофеля сделайте пюре. После того, как картофель остынет, вбейте яйцо и перемешайте. Можно еще немножко досолить.

Всыпьте в пюре муку, перемешайте — картофельная масса готова.

Охлажденные яйца очистите, нарежьте небольшими кубиками. Зеленый лук мелко нарежьте, добавьте к яйцам. Начинку перемешайте и по желанию поперчите.

Фото: pixabay.com

Выложите на присыпанный мукой стол 1/6 часть картофельной массы, формируя небольшую лепешку. В центр выложите 1,5 ч. л. яичной начинки. Слепите зразы, соединяя края над начинкой и придавая овальную форму.

В сковороде разогрейте масло, обжарьте картофельные зразы по 5 мин. с каждой стороны на небольшом огне. Горячие зразы сразу подавайте к столу.

Бомбейский картофель

Ингредиенты:

картофель — 800 г;

помидоры — 2-3 шт. или томатная паста — 1,5 ч. л;

лук репчатый — 1 шт;

перец острый — 1/2 шт;

чеснок — 3 зубчика;

зелень кинзы или петрушки — по вкусу;

кориандр молотый — 1 ч. л.;

имбирь сухой молотый — 1 ч. л.;

куркума молотая — 1/2 ч. л;

карри острый — 1 ч. л.;

зира молотая, соль — по вкусу;

масло — 20 мл.

Картофель очистите, нарежьте средними кусочками, залейте водой. Доведите до кипения, варить 3-4 мин., воду слить.

Лук, порезанный кубиками, обжарить на растительном масле до золотистого цвета, добавить измельченный чеснок, имбирь, куркуму, карри и кориандр.

Затем 2-3 помидора пропустите через блендер, положите их в лук и добавьте картофель. Подсолите по вкусу. Натереть острый перец в сковороду с картофелем в томатном соусе.

Накройте крышкой, доведите картофель до готовности 10-15 мин. Перед подачей посыпьте мелко нарезанной зеленью.

Фото: pixabay.com

Картофельная пицца

Ингредиенты:

Для основы —

картофель очищенный — 450 г;

яйцо куриное — 1 шт;

мука — 1 ст. л;

чеснок сушеный — 1 ч. л;

итальянские травы — 1 ч. л;

соль, перец черный молотый — по вкусу.

Для начинки —

колбаса (ветчина) — 80 г;

помидоры — 1-2 шт;

лук репчатый — 0,5 шт;

оливки — 10 шт;

сыр сулугуни — 150 г;

кетчуп — 3 ст. л;

чеснок — 1 зубчик.

Очищенный картофель натрите на терке, выложите картофель на решето, промойте холодной водой. Хорошо отожмите, добавьте в картофель яйцо, соль и специи. Перемешайте, всыпьте муку, хорошо перемешайте до однородности.

Нагрейте сковороду (лучше, чтобы ее диаметр был примерно 26 см), немного смажьте маслом. Ложкой постепенно выложите на сковороду картофельную массу, обжарьте на сильном огне 2 мин. Накройте крышкой, уменьшите огонь. Готовьте еще 5 мин.

Переверните картофельный "блинчик" на другую сторону и обжарьте. Чеснок измельчите, смешайте с кетчупом. Лук нарежьте очень тонкими полукольцами, помидоры нарежьте кружочками, оливки — пополам, колбасу — полукольцами.

Сыр натрите на мелкой терке, основу для картофельной пиццы положите в форму для выпекания соответствующего диаметра. Смажьте основу кетчупом с чесноком, посыпьте 2/3 натертого сыра. Выложите лук, колбасу и оливки, сверху разложите кружочки помидоров. Посыпьте оставшимся сыром.

Поставьте картофельную пиццу в нагретую до 210 градусов духовку, запекать 15 мин. Как только сыр расплавится, пиццу можно вынимать из духовки.

Рисово-картофельные палочки

Ингредиенты:

рис — 150 г;

картофель — 200 г;

крупа манная — 40 г;

сухари панировочные — 20 г;

масло (для жарки) — 3 ст. л;

соль — по вкусу;

паприка молотая — 1 ч. л;

травы прованские сушеные — 1 ч. л.

Рис промойте, залейте в кастрюле водой (300 мл). Доведите до кипения. Варить на маленьком огне под крышкой примерно 15 мин., до полного впитывания жидкости и готовности риса. Снимите рис с огня, оставьте настояться под крышкой еще 10 мин. После этого рис перемешайте и оставьте немного остыть.

Картофель в кожуре вымойте, залейте небольшим количеством воды, отварите картофель до готовности. Затем вытащите картофель из воды, оставьте остыть.

Рис переложите в миску, всыпьте манку, паприку, соль и прованские травы. Перемешайте картофель, очистите, натрите на мелкой или средней терке. Добавьте к рису, перемешайте до однородности. Из полученной смеси влажными руками сформируйте палочки, каждую обваляйте в панировочных сухарях.

В сковороде разогрейте масло (оно должно полностью покрывать дно сковороды), обжаривайте палочки с обеих сторон до золотистого цвета на огне, чуть меньше среднего. Готовые палочки переложите на бумажную салфетку, чтобы впиталось лишнее масло.

Фото: pixabay.com

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