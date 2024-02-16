Нежные и вкусные пончики без жарки: рецепт приготовления

Готовые пончики можно посыпать сахарной пудрой, полить шоколадом или глазурью.

Пончики одинаково вкусны что с начинкой, что без нее. Чаще всего их готовят, обжаривая в растительном масле, а затем поливают глазурью или посыпают сахарной пудрой. Однако готовить их можно и без жарки. Как именно, рассказала кулинарный блогер Виктория

Вкуснейшие пончики без жарки

Ингредиенты:

творог (5%) – 220 гр;

мука – 175 гр;

сахар – 40 гр;

ванильный сахар – 10 гр;

разрыхлитель – 8 гр;

растительное масло – 1 ст. л;

натуральный йогурт или сметана – 1 ст. л;

яйцо – 1 шт;

молоко для смазывания.

Способ приготовления:

В глубокую миску вбить яйцо добавить сахар, ванильный сахар, щепотку соли и взбить венчиком. Затем влить подсолнечное масло, натуральный йогурт или сметану и снова взбить.

Далее добавить кисломолочный творог и размять до однородности.

В несколько этапов добавить просеянную муку с разрыхлителем и сначала перемешать с помощью венчика, а затем руками замесить тесто, которое не липнет к рукам. Разделить его на несколько частей, в зависимости какой размер пончиков хотите, из каждой сделать шарик, прижать его и вырезать серединку.

Переложить пончики на противень, застеленный пергаментом, после чего смазать молоком.

Выпекать в духовке, разогретой до 180 градусов, 20-25 минут. При подаче посыпать готовые пончики сахарной пудрой или полить шоколадом.

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