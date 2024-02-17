Домашнее мороженое со вкусом детства: только органические компоненты

Три вкусных рецепта из органических составляющих, которые порадуют всех членов семьи. И главное — просто, быстро и очень вкусно!

Мы даже не будем спрашивать, любите ли вы мороженое. Мы можем только узнать, какое мороженое вы любите. Предлагаем три вкусных рецепта из органических составляющих, которые порадуют всех членов семьи. И главное — просто, быстро и очень вкусно!

Шоколадное мороженое

Ингредиенты:

250 мл молока;

250 мл сливок;

75 г сахара;

120 г шоколада.

В небольшую кастрюльку налейте молоко, всыпьте сахар и поставьте все на огонь. Нагревайте до тех пор, пока сахар не растает, но как только он растворится, снимите кастрюльку с огня. Оставьте, пока молоко не остынет.

В остывшее молоко добавьте сливки, перемешайте и перелейте в емкость для морозильной камеры. Поставьте в холод на 6-7 часов. Во время замораживания смесь нужно два раза доставать и взбивать блендером. Перед окончательной заморозкой в мороженое следует добавить тертый шоколад.

Перед подачей достаньте мороженое из холодильника и дайте оттаять в течение получаса.

Фото: pixabay.com

Мороженое со сгущенкой

Ингредиенты:

3/4 банки сгущенки;

650 мл жирных сливок.

Тщательно взбейте сливки, влейте в них молоко. Не останавливая процесс взбивания, вылейте подготовленную массу в специальную посуду для замораживания. Поставьте в морозильную камеру.

Периодически, раз в два часа, доставайте мороженое и взбивайте его. Делайте так, пока оно окончательно не заморозится. Обычно достаточно около 9 раз.

Перед подачей достаньте мороженое из холодильника и дайте оттаять полчаса.

Фото: pixabay.com

Пломбир "Как в детстве"

Ингредиенты:

3 желтка яиц;

150 г сахара;

150 мл молока с жирностью 3,2%;

400 мл сливок с жирностью 33%;

ванильный сахар по вкусу.

Отделите белки от желтков. Желтки поместите в отдельную миску и добавьте к ним сахар. Белки поставьте в холодильник, из них позже приготовьте полезный омлет или ангельский бисквит. Взбейте желтки до полного растворения сахара. Лучше делать это миксером, но венчик тоже подойдет. Если довести смесь до белой пены, пломбир будет белее, и если не доводить — с желтым оттенком.

Фото: pixabay.com

Подогрейте молоко в кастрюле до температуры 65-70 градусов. Соедините желтки с молоком, однако — внимание! — осторожно. Если смешать горячее молоко с желтками, они свернутся. Чтобы этого не произошло, добавляйте молоко порционно по такому принципу:

на глаз определите объем желтков и влейте половину от этого объема молока тонкой-тонкой струйкой к яично-сахарной смесь постоянно помешивая;

после первой порции молока, желтки немного нагреются, выждите секунд 20, еще раз хорошенько перемешайте и добавьте еще немного молока;

температура желтков еще немного поднимется, перемешайте и струйкой влейте остаток молока.

Теперь приготовьте крем. Микс желтков и молока перелейте в кастрюлю, поставьте на медленный огонь. Чтобы крем не свернулся и не превратился в омлет, активно перемешивайте крем лопаткой, лучше силиконовой. На крем уйдет не больше 10 минут, а консистенция получится чуть жиже, чем сырая сгущенка.

Готовый крем перелейте в отдельную миску и поставьте в прохладное место. Когда крем полностью остынет, поставьте его в морозилку на 10 минут. В отдельной миске взбейте сливки до состояния, когда насадка миксера будет оставлять исчезающий след.

Достаньте крем из морозильной камеры, добавьте к сливкам и тщательно, но бережно перемешайте все лопаткой.

Отправьте все на три часа в морозилку, при этом каждые 30 минут необходимо доставать пломбир и перемешивать миксером. В конце оставляем в морозильной камере на два часа.

Подавайте готовый пломбир в чашке или вафельном рожке, добавив орешки, фрукты, тертый шоколад и другие наполнители.

Фото: pixabay.com

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