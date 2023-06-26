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Еда

Ягодный сезон: рецепт клубнично-шоколадного мороженого

клубника, мороженое, шоколадное мороженое
Фото: t.me/topretsept/

При подаче мороженое можно украсить веточками мяты.

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Сезон клубники все еще продолжается, поэтому мы продолжаем радовать читателей новыми и интересными рецептами с этой ягодой. Сегодня предлагаем приготовить десерт, от которого будут без ума как дети, так и взрослые, – клубнично-шоколадное мороженое. Освежающее, вкусное и с нежным ароматом оно станет настоящим хитом в жаркий день. Рецептом поделились в блоге "Рецепты каждый день".

Клубнично-шоколадное мороженое

Ингредиенты:

  • клубника – 300 гр.
  • сливки 33% – 300 мл;
  • сгущенное молоко – 250 гр;
  • какао-порошок – 3 ст. л;
  • темный шоколад – 30 гр;
  • соль – щепотка.

Способ приготовления:

Клубнику помыть, просушить на бумажном полотенце, удалить хвостики и измельчить блендером в пюре. Перелить получившуюся массу в кастрюлю и варить на небольшом огне 4–5 минут до загустения, полностью остудить.

Охлажденные сливки взбить миксером в густую пену. Добавить сгущенное молоко, какао и клубничное пюре, еще раз взбить.

Шоколад мелко порубить и добавить к остальным ингредиентам вместе с солью, перемешать.

Выложить массу в контейнер, закрыть крышкой. Убрать в морозильник на 6–8 часов. При подаче можно украсить веточками мяты.

Ранее Фокус писал, как приготовить вкуснейшее клубничное суфле, а также сладкий хачапури с клубникой.