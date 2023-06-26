Ягодный сезон: рецепт клубнично-шоколадного мороженого
При подаче мороженое можно украсить веточками мяты.
Сезон клубники все еще продолжается, поэтому мы продолжаем радовать читателей новыми и интересными рецептами с этой ягодой. Сегодня предлагаем приготовить десерт, от которого будут без ума как дети, так и взрослые, – клубнично-шоколадное мороженое. Освежающее, вкусное и с нежным ароматом оно станет настоящим хитом в жаркий день. Рецептом поделились в блоге "Рецепты каждый день".
Клубнично-шоколадное мороженое
Ингредиенты:
- клубника – 300 гр.
- сливки 33% – 300 мл;
- сгущенное молоко – 250 гр;
- какао-порошок – 3 ст. л;
- темный шоколад – 30 гр;
- соль – щепотка.
Способ приготовления:
Клубнику помыть, просушить на бумажном полотенце, удалить хвостики и измельчить блендером в пюре. Перелить получившуюся массу в кастрюлю и варить на небольшом огне 4–5 минут до загустения, полностью остудить.
Охлажденные сливки взбить миксером в густую пену. Добавить сгущенное молоко, какао и клубничное пюре, еще раз взбить.
Шоколад мелко порубить и добавить к остальным ингредиентам вместе с солью, перемешать.
Выложить массу в контейнер, закрыть крышкой. Убрать в морозильник на 6–8 часов. При подаче можно украсить веточками мяты.
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