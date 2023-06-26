Ягідний сезон: рецепт полунично-шоколадного морозива

Під час подачі морозиво можна прикрасити гілочками м'яти.

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Сезон полуниці все ще триває, тож ми продовжуємо тішити читачів новими та цікавими рецептами з цією ягодою. Сьогодні пропонуємо приготувати десерт, від якого будуть в захваті як діти, так і дорослі, — полунично-шоколадне морозиво. Освіжаюче, смачне та з ніжним ароматом воно стане справжнім хітом у спекотний день. Рецептом поділилися в блозі "Рецепти щодня".

Полунично-шоколадне морозиво

Інгредієнти:

полуниця — 300 г.

вершки 33% — 300 мл;

згущене молоко — 250 г;

какао-порошок — 3 ст. л;

темний шоколад — 30 г;

сіль — дрібка.

Спосіб приготування:

Полуницю помити, просушити на паперовому рушнику, видалити хвостики і подрібнити блендером у пюре. Перелити отриману масу в каструлю і варити на невеликому вогні 4-5 хвилин до загустіння, повністю остудити.

Охолоджені вершки збити міксером у густу піну. Додати згущене молоко, какао і полуничне пюре, ще раз збити.

Шоколад дрібно порубати і додати до решти інгредієнтів разом із сіллю, перемішати.

Викласти масу в контейнер, закрити кришкою. Прибрати в морозильник на 6-8 годин. При подачі можна прикрасити гілочками м'яти.

Раніше Фокус писав, як приготувати смачне полуничне суфле, а також солодкий хачапурі з полуницею.