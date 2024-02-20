Самые вкусные котлеты с секретным ингредиентом: как приготовить
Если любите котлеты, то попробуйте приготовить их по этому вкусному рецепту. Они получаются аппетитные и очень сочные.
Котлеты можно приготовить по многим рецептам. И у каждой хозяйки точно есть свой собственный. К книжке рецептов можно добавить еще один. Всего лишь один ингредиент: домашние сухари, делают эти котлеты очень вкусными. Рецептом поделились на сайте Gospodynka.
Домашние котлеты
Ингредиенты:
- фарш — 1,5 кг;
- лук — 3-4 шт;
- чеснок — 4-5 зубчика;
- панировочные сухари — 150 г;
- вода — 300 мл;
- соль — 2 ч. л;
- черный перец — по своему вкусу;
- сливочное масло — 50 г.
Лучше для котлет брать смесь говядины и свинины. Добавьте измельченный в блендере лук и пропущенный через пресс чеснок.
Панировочные сухари можно взять уже готовые, а можно приготовить их самостоятельно. Нарежьте батон, положите на противень и высушите в духовке, а затем измельчите блендером.
150 граммов панировочных сухарей залейте водой (примерно 300 мл). Перемешайте и добавьте сухари к фаршу. Посолите и поперчите и перемешайте. Больше в фарш ничего добавлять не надо. Если он кажется слишком плотным, можно добавить немного воды.
Формируйте котлеты. Часть можно заморозить. Остальные обжарьте на сковороде на растительном масле с двух сторон на среднем огне.
Затем возьмите форму для выпечки, положите в нее котлеты, сверху — сливочное масло, закройте фольгой и поставьте в духовку, разогретую до 160 градусов. И готовьте минут 40.
Такие вкусные котлеты лучше всего сочетаются с картофельным пюре. Его приготовить просто: очистите картофель, залейте водой и варите до готовности. Воду слейте, картофель разомните в пюре, добавьте немного сливочного масла и молока и перемешайте.
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