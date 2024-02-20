Самые вкусные котлеты с секретным ингредиентом: как приготовить

Если любите котлеты, то попробуйте приготовить их по этому вкусному рецепту. Они получаются аппетитные и очень сочные.

Котлеты можно приготовить по многим рецептам. И у каждой хозяйки точно есть свой собственный. К книжке рецептов можно добавить еще один. Всего лишь один ингредиент: домашние сухари, делают эти котлеты очень вкусными. Рецептом поделились на сайте Gospodynka.

Домашние котлеты

Ингредиенты:

фарш — 1,5 кг;

лук — 3-4 шт;

чеснок — 4-5 зубчика;

панировочные сухари — 150 г;

вода — 300 мл;

соль — 2 ч. л;

черный перец — по своему вкусу;

сливочное масло — 50 г.

Лучше для котлет брать смесь говядины и свинины. Добавьте измельченный в блендере лук и пропущенный через пресс чеснок.

Панировочные сухари можно взять уже готовые, а можно приготовить их самостоятельно. Нарежьте батон, положите на противень и высушите в духовке, а затем измельчите блендером.

150 граммов панировочных сухарей залейте водой (примерно 300 мл). Перемешайте и добавьте сухари к фаршу. Посолите и поперчите и перемешайте. Больше в фарш ничего добавлять не надо. Если он кажется слишком плотным, можно добавить немного воды.

Формируйте котлеты. Часть можно заморозить. Остальные обжарьте на сковороде на растительном масле с двух сторон на среднем огне.

Затем возьмите форму для выпечки, положите в нее котлеты, сверху — сливочное масло, закройте фольгой и поставьте в духовку, разогретую до 160 градусов. И готовьте минут 40.

Такие вкусные котлеты лучше всего сочетаются с картофельным пюре. Его приготовить просто: очистите картофель, залейте водой и варите до готовности. Воду слейте, картофель разомните в пюре, добавьте немного сливочного масла и молока и перемешайте.

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