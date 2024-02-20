Домашний медовик: классический украинский торт

Этот изысканный десерт придаст особый вкус любому праздничному мероприятию или семейному обеду.

Сладкий и нежный "Медовик", состоящий из нескольких слоев мягких лепешек, пропитанных вкусным медовым сиропом, и с нежной кремовой начинкой. Вспоминаете этот вкус? Да, он необыкновенный, но десерт требует терпения. По классическим рецептам медовик готовится в несколько смазанных слоев, однако не переусердствуйте — выпекайте немного. Лучше повторить, советуют кондитеры.

Ингредиенты:

2 ст. л. меда;

2 яйца;

50 г (для смазывания) + 200 г сливочного масла (для крема);

2 стакана сахара;

400 г муки;

4 ч. л. соды;

1 банка сгущенного молока;

около 450 г 20% сметаны;

½ ч. л. ванилина;

щепотка соли.

Растопите вместе на водяной бане мед, 50 г сливочного масла, 1 стакан сахара. Постоянно помешивайте и дайте ему растаять в течение 5 минут, пока все полностью не соединится. Добавьте соду и перемешивайте еще одну минутку.

Отставьте медовую смесь и дайте ей остыть 2-3 минуты. Добавьте 2 свежих яйца, быстро перемешайте венчиком, а затем добавьте 350 г просеянной муки. Хорошо размешайте тесто, а затем поставьте в морозилку.

Достаньте тесто из морозилки, разделите его на 8 частей одинакового размера. Из каждого кусочка сформируйте шар и еще раз уложите в морозилку. Вытащите один шарик из морозилки, раскатайте на плоской рабочей поверхности, присыпанной мукой. Тесто нужно сформировать в виде тонкого круга. Используйте дно круглой тарелки, чтобы очертить диаметр коржа. Снимите обрезки и отложите в сторону.

Фото: pexels.com

Разогрейте духовку до 200 градусов. Противень застелите пергаментом, выложите на него тесто и выпекайте 3-5 мин. Пока один пласт теста находится в духовке, следует сделать второй и подготовить его к запеканию. Сделайте еще 8 слоев. Отложите их и остудите.

Соедините в глубокую миску 1 банку вареной сгущенки, 200 г сливочного масла, 2 упаковки сметаны 20-25%, 4 ст. л. сахара. Взбейте все миксерные ингредиенты на средней скорости в течение 5-7 минут в густой крем.

Прокалывайте тесто вилками, чтобы коржи лучше пропитались кремом. Смажьте тесто кремом (2-3 столовых ложки на каждый пласт) и выложите один на один. Верх и бока торта щедро промажьте кремом вместе с измельченными грецкими орешками.

Фото: pexels.com

Покрошите обрезки теста. Посыпьте ими верх и бока медовика. Поставьте торт в холодное место на ночь — не менее 8 часов.

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