Салат "Киевский": как приготовить вкусную альтернативу "Оливье"

Если вам нравится салат Оливье, но хочется чего-то новенького, попробуйте это блюдо. Салат "Киевский" точно придется вам по вкусу.

Салат "Киевский" — типичный зимний салат. Он получается сытный и вкусный. И достаточно быстро готовится. Он чем-то напоминает классический Оливье, то может быть приятной заменой этого блюда на праздничном столе. Рецептом поделились на сайте Gospodynka.

Салат "Киевский"

Ингредиенты:

копченая куриная грудка или бедрышко 200 г;

сладкий перец 1 шт;

свежий огурец 1 шт;

сыр твердый 150 г;

кукуруза 100 г;

яйца 4 шт;

лук зеленый и майонез.

Начните с того, что нарежьте свежий огурец и свежий сладкий перец соломкой. Выбирайте красный перец — так салат будет выглядеть красивее и вкуснее.

Копченую куриную грудку или бедрышко тоже нарезаем соломкой.

Яйца отвариваем вкрутую и тоже нарезаем соломкой. Добавляем консервированную сладкую кукурузу. Твердый сыр натираем на крупной терке и добавляем в салат к остальным ингредиентам.

Посыпаем мелко нарезанным зеленым луком и заправляем майонезом. Все перемешиваем и подаем к столу.

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