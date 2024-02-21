Салат "Киевский": как приготовить вкусную альтернативу "Оливье"
Если вам нравится салат Оливье, но хочется чего-то новенького, попробуйте это блюдо. Салат "Киевский" точно придется вам по вкусу.
Салат "Киевский" — типичный зимний салат. Он получается сытный и вкусный. И достаточно быстро готовится. Он чем-то напоминает классический Оливье, то может быть приятной заменой этого блюда на праздничном столе. Рецептом поделились на сайте Gospodynka.
Салат "Киевский"
Ингредиенты:
- копченая куриная грудка или бедрышко 200 г;
- сладкий перец 1 шт;
- свежий огурец 1 шт;
- сыр твердый 150 г;
- кукуруза 100 г;
- яйца 4 шт;
- лук зеленый и майонез.
Начните с того, что нарежьте свежий огурец и свежий сладкий перец соломкой. Выбирайте красный перец — так салат будет выглядеть красивее и вкуснее.
Копченую куриную грудку или бедрышко тоже нарезаем соломкой.
Яйца отвариваем вкрутую и тоже нарезаем соломкой. Добавляем консервированную сладкую кукурузу. Твердый сыр натираем на крупной терке и добавляем в салат к остальным ингредиентам.
Посыпаем мелко нарезанным зеленым луком и заправляем майонезом. Все перемешиваем и подаем к столу.
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