Вкусное блюдо на ужин: рецепт салата с курицей

Этот салат получается очень вкусным. А приготовить его чрезвычайно просто.

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Все любят мясные салаты, потому что они всегда получаются сытные и питательные. Поэтому предлагаем приготовить вкусный салат с курицей и овощами. Готовится он достаточно быстро: все ингредиенты нарезаются кубиками, смешиваются и заправляются майонезом. Свежий огурец добавляет салату нотку свежести. А лук заранее маринуется в уксусном растворе, что делает его не таким горьким.

Салат с курицей

Ингредиенты:

одна куриная грудка;

4 яйца;

один огурец;

лук зеленый — пучок;

одна репчатая луковица;

сыр — 100 г.

майонез;

соль, перец — по своему вкусу.

Для маринада лука:

соль — 0,5 ст. л;

сахар — 2 ст. л;

уксус — 4 ст. л;

вода — 150 мл.

Лук очистите, нарежьте мелкими кубиками, положите в миску и залейте уксусом, водой, добавьте соль и сахар. Перемешайте, чтобы специи лучше распределились. Лук маринуйте минимум 2 часа.

В это время подготовьте остальные ингредиенты салата. Яйца сварите, очистите и нарежьте кубиками.

Свежие огурцы также нарежьте кубиками, добавьте в миску к яйцам.

Куриные грудки заранее отварите в подсоленной воде до готовности. Мясо остудите в бульоне, затем нарежьте его и забросьте в салат. Или курятину можно запечь на сковороде под крышкой.

Твердый сыр натрите на терке, добавьте к остальным ингредиентам.

С лука слейте весь маринад. Зеленый лук мелко нарежьте. Два вида лука поместите в салат. И заправьте все майонезом.

Салат посолите и поперчите по вкусу, тщательно перемешайте. Подавайте на стол.

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