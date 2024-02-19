Смачна страва на вечерю: рецепт салату з куркою
Цей салат виходить дуже смачним. А приготувати його надзвичайно просто.
Всі люблять м'ясні салати, бо вони завжди виходять ситні і поживні. Тому пропонуємо приготувати смачний салат з куркою та овочами. Готується він досить швидко: всі інгредієнти нарізаються кубиками, змішуються та заправляються майонезом. Свіжий огірок додає до салату нотку свіжості. А цибуля заздалегідь маринується в оцтовому розчині, що робить її не такою гіркою.
Салат з куркою
Інгредієнти:
- одна куряча грудка;
- 4 яйця;
- один огірок;
- цибуля зелена – пучок;
- одна ріпчаста цибулина;
- сир – 100 г.
- майонез;
- сіль, перець – до свого смаку.
Для маринаду цибулі:
- сіль – 0,5 ст. л.;
- цукор – 2 ст. л.;
- оцет – 4 ст. л.;
- вода – 150 мл.
Цибулю очистіть, наріжте дрібними кубиками, покладіть у миску та залийте оцтом, водою, додайте сіль і цукор. Перемішайте, щоб спеції краще розподілилися. Цибулю маринуйте мінімум 2 години.
В цей час підготуйте інші інгредієнти салату. Яйця зваріть, очистіть та наріжте кубиками.
Свіжі огірки також наріжте кубиками, додайте в миску до яєць.
Курячі грудки заздалегідь відваріть у підсоленій воді до готовності. М’ясо остудіть у бульйоні, потім наріжте його і закиньте салат. Або курятину можна запекти на сковороді під кришкою.
Твердий сир натріть на тертці, додайте до інших інгредієнтів.
З цибулі злийте весь маринад. Зелену цибулю дрібно наріжте. Два види цибулі помістіть у салат. І заправте все майонезом.
Салат посоліть і поперчіть до смаку, ретельно перемішайте. Подавайте на стіл.
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