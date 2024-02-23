Как приготовить успешную карамель: шесть советов и один рецепт

Жидкую карамель можно заготавливать впрок — разлить по бутылкам, и она может храниться в течение двух месяцев при комнатной температуре, не теряя при этом своих вкусовых качеств.

На первый взгляд кажется, что приготовить этот десерт сложно — то карамель получается слишком жидкой, то слишком прозрачной, кристаллизуется. На самом деле все не так уж страшно, просто надо соблюдать некоторые правила и не допускать ошибок, о которых нам рассказали кулинары сайта Marie Claire.

Итак, карамель можно сделать простой, сдобренной ромом или полусоленым маслом. Жидкую карамель, кстати, можно заготовить впрок — разлить по бутылкам. Она может храниться в течение двух месяцев при комнатной температуре, не теряя при этом своих вкусовых качеств. Если карамель слишком загустеет после нескольких недель хранения в бутылке, ее можно разжижить, поставив в микроволновую печь. Только нельзя превышать температуру более 150°, иначе карамель рискует подгореть и приобрести горький вкус. Достаточно нескольких секунд, чтобы она стало более жидкой.

Как приготовить жидкую карамель

Для приготовления карамели лучше использовать кастрюлю с толстым дном, которая лучше рассеивает тепло и предотвращает слишком быстрое приготовление карамели. Чтобы карамель получилась очень жидкой, нагрейте на сильном огне 500 г сахарной пудры, 1 столовую ложку уксуса и 12,5 мл воды. Как только карамель начнет схватываться и станет светлой, убавьте огонь и очень осторожно, чтобы не обжечься, влейте 25 мл воды.

Варить на сильном огне еще минуту и ​​снять с огня. Добавить сок лимона, который закрепит приготовление. Если вы хотите более коричневый цвет, можно оставить карамель на сильном огне еще на 1-2 минуты, но внимательно следите, чтобы она не подгорела.

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Чтобы получить удивительно жидкую карамель, добавьте апельсиновый сок, соленое масло или ром. Жидкая карамель становится еще более вкусной и улучшает десерты, с которыми она сочетается.

Как приготовить сухую карамель

Вам понадобятся только кастрюля и сахар. Однако учтите — это вовсе не означает, что рецепт такой уж простой. Сухая карамель требует вашего невероятного внимания и главное условие — сахар ни в коем случае нельзя перемешивать! Когда вы увидите, что карамель начала образовываться, начинайте непрерывно "раскачивать" ее, то есть делайте кастрюлей круги, чтобы разрыхлить таким образом остатки белого сахара. Продолжайте готовить, пока карамель вся не станет золотисто-коричневой.

Почему нельзя помешивать карамель

Потому как рискуете сделать ее зернистой. Поясним: когда деревянной ложкой начать перемешивать карамель, образуются кусочки сахара, которые не смогут расплавиться.

Можно ли добавлять в карамель воду

Если вы хотите, чтобы ваша карамель была более мягкой и жидкой, во время варки можно добавить немного воды. Принцип тот же, что и с сухой карамелью: варите белый сахар, добавляя треть воды по сравнению с количеством сахара.

Как избежать кристаллизации карамели

Маленькая хитрость — добавьте в воду буквально несколько капель лимона или уксуса. Таким образом карамель останется равномерной.

Фото: pixabay.com

Как проверить цвет карамели

Очень просто — возьмите небольшой кусочек бумаги для выпечки и окуните ее в приготовленный сахар. Цвет карамели на белой бумаги будет точно отражать цвет крема — светло-желтый или даже темно-красный.

Традиционный рецепт крем-карамели

Время подготовки — 10 минут, время приготовления — 50 минут.

Ингредиенты на 6 человек:

1 литр свежего цельного молока;

8 яиц;

1 стручок ванили;

300 г сахарной пудры.

Разогрейте духовку до 160°. Разрежьте стручок ванили вдоль пополам и кончиком ножа соскоблите ароматные черные семена в салатницу. Нагрейте молоко с пустым стручком ванили, затем дайте настояться, накрыв крышкой, и снимите с огня.

В кастрюле с толстым дном нагрейте на сильном огне половину сахара и 4 столовые ложки воды, не перемешивая (около 5 минут), до получения янтарной карамели (слишком светлая не будет иметь вкуса, слишком темная станет горчить).

Вылейте карамель в форму, наклоняя ее во все стороны, чтобы распределить равномерно, стараясь не обжечься.

В миске с семенами ванили взбейте целые яйца с оставшимся сахаром, пока смесь не станет белой. Тонкой струйкой добавьте молоко, осторожно помешивая, чтобы не образовалась пена.

Вылейте смесь в форму, затем поместите ее в форму для запекания, наполовину наполненную водой, и готовьте 45 минут в духовке на водяной бане. Дайте крему остыть и подавайте, можно с фруктами или ягодами.

Фото: pixabay.com

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