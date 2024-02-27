Рулет из свинины вместо колбасы: простой рецепт вкусного блюда

Такой рулет готовится из свинины с плавленым сыром, зеленью и чесноком. Это простой рецепт и получается очень вкусно.

Такой рулет можно приготовить вместо колбасы. Его можно использовать для бутербродов и сэндвичей. И он прекрасно подходит холодным. Рулет, приготовленный из трех ингредиентов с добавлением соли и перца, просто тает во рту. Рецептом приготовления поделились на сайте Gospodynka.

Рулет из свинины

Ингредиенты:

свинина 500 г;

плавленый сырок;

петрушка 40 г;

чеснок 3 зубчика;

перец черный, соль.

Свинину выбирайте нежирную. Плавленый сыр лучше возьмите в ванночке, а не в брикете. И выбирайте сыр с классическим вкусом, без добавок.

В качестве зелени лучше выбрать петрушку или укроп, можно скомбинировать.

Свинину тщательно промойте под водой, промокните бумажными полотенцами, чтобы удалить лишнюю влагу. Разрежьте на большой пласт. Выложите мясо на доску, накройте пищевой пленкой и отбейте молотком.

Свежую зелень промойте под водой и мелко нарежьте. Зубчики чеснока нарежьте тонкими лусочками.

Отбитый пласт свинины с двух сторон натрите солью и свежемолотым черным перцем. Верхнюю часть свинины промажьте плавленым сливочным сыром.

Поверх равномерно распределите измельченную зелень и нарезанный чеснок.

Аккуратно сверните свинину в плотный рулет и перевяжите крепкой толстой нитью.

Застелите форму пергаментной бумагой, поверх выложите свиной рулет швом вниз. Поставьте противень с рулетом в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 1 час. Точное время и температуру запекания определяйте по духовке.

Достаньте противень из духовки, готовый рулет переложите на доску и снимите нить. Подавайте к столу горячим или холодным.

Читайте также:

Куриные крылышки с соусом наршараб: рецепт невероятно вкусного блюда

Мясо по-французски "Дипломат": как приготовить мясную запеканку

Фаршированные шампиньоны: топ 3 рецепта вкусной и простой закуски: как сделать