Классическая картофельная запеканка с фаршем: простой рецепт вкусного блюда

Это сытное блюдо из самых простых и доступных продуктов. И им можно накормить всю семью.

Если не знаете, что приготовить на ужин, попробуйте эту классическую картофельную запеканку с фаршем. Блюдо запекается в духовке и готовится из самых простых продуктов. Фарш можно приготовить самостоятельно, а можно и купить готовый – выбор за вами. Рецептом поделились Shefkuhar.

Картофельная запеканка

Ингредиенты:

картофель – 400 г;

мякоть говядины и свинины – по 200 г;

морковь среднего размера – 1 шт.;

одна луковица;

растительное масло;

сливки 20% – 50 мл;

сливочное масло – 40 г;

панировочные сухари – 2 ст. л.;

приправа из сушеных овощей – 1 ч. л.;

тертый сыр – 50 г;

соль, свежемолотый черный перец.

Сначала подготовьте все ингредиенты для запеканки. Картофель очистите, вымойте и отварите в слегка подсоленной воде до полной готовности (20–25 минут). За это время приготовьте фарш.

Мякоть говядины и свинины пропустите через мясорубку. Морковку натрите на крупной терке. Луковицу мелко нарежьте.

В большой сковороде нагрейте растительное масло и поджарьте лук с морковью. Добавьте фарш, посолите и поперчите.

Жарьте фарш с луком и морковью на слабом огне, часто перемешивая. Снимите с огня и дайте немного остыть. Картофель разомните и перемешайте с горячими сливками и 30 г сливочного масла. Посолите по вкусу.

Форму для запекания смажьте оставшимся сливочным маслом и присыпьте панировочными сухарями. Выложите половину картофельного пюре и разровняйте. Сверху распределите мясной фарш.

Снова выложите слой картофельного пюре. Разровняйте и посыпьте тертым сыром. Духовку нагрейте до 210°C. Готовьте запеканку в течение 15 минут. Перед подачей дайте немного остыть.

Классическую картофельную запеканку с фаршем можно дополнить жареными шампиньонами. Их тогда выкладывайте перед мясом.

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