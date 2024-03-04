Картофельные лепешки: рецепт вкусной и недорогой закуски

Лепешки готовятся из трех ингредиентов. И к ним можно добавить любую вкусную зелень.

Лепешки из картофеля готовятся по сути, из тех же ингредиентов, что и вареники с картошкой. Но только гораздо быстрее. И получается очень вкусно. Обязательно используйте сливочное масло, так лепешки получатся еще вкуснее. Рецептом поделились на сайте Kamelena.

Картофельные лепешки

Ингредиенты:

500 г картофельного пюре (600 г картофеля);

100 г муки + 50 г;

30 г сливочного масла;

пучок любимой зелени;

соль, перец.

Для смазки:

50 г сливочного масла;

чеснок.

Картофель желательно крахмалистого сорта, такой же как и для обычного пюре. Картофель отварите, слейте воду и превратите в пюре, добавив сливочное масло. Сливки, молоко добавлять не надо.

Добавить к пюре мелко порезанную зелень. Стандартный набор: укроп, петрушка и зеленый лук. Но вы можете использовать любую зелень и приправы.

Поверхность стола слегка посыпьте мукой, руки смажьте растительным маслом, и замесите липкое тесто.

Разделите на 8 частей. Каждый шарик обкатайте в муке.

Скалку тоже посыпьте мукой. Раскатать каждый шарик в тонкий круг толщиной примерно 3 мм.

Жарьте лепешки на сухой сковороде примерно две минуты.

Готовые лепешки смажьте сливочным маслом. Добавить немного измельченного чеснока. Можно использовать сухой чеснок.

Вкусней всего эти лепешки горячими.

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