Картофельные лепешки: рецепт вкусной и недорогой закуски
Лепешки готовятся из трех ингредиентов. И к ним можно добавить любую вкусную зелень.
Лепешки из картофеля готовятся по сути, из тех же ингредиентов, что и вареники с картошкой. Но только гораздо быстрее. И получается очень вкусно. Обязательно используйте сливочное масло, так лепешки получатся еще вкуснее. Рецептом поделились на сайте Kamelena.
Картофельные лепешки
Ингредиенты:
- 500 г картофельного пюре (600 г картофеля);
- 100 г муки + 50 г;
- 30 г сливочного масла;
- пучок любимой зелени;
- соль, перец.
Для смазки:
- 50 г сливочного масла;
- чеснок.
Картофель желательно крахмалистого сорта, такой же как и для обычного пюре. Картофель отварите, слейте воду и превратите в пюре, добавив сливочное масло. Сливки, молоко добавлять не надо.
Добавить к пюре мелко порезанную зелень. Стандартный набор: укроп, петрушка и зеленый лук. Но вы можете использовать любую зелень и приправы.
Поверхность стола слегка посыпьте мукой, руки смажьте растительным маслом, и замесите липкое тесто.
Разделите на 8 частей. Каждый шарик обкатайте в муке.
Скалку тоже посыпьте мукой. Раскатать каждый шарик в тонкий круг толщиной примерно 3 мм.
Жарьте лепешки на сухой сковороде примерно две минуты.
Готовые лепешки смажьте сливочным маслом. Добавить немного измельченного чеснока. Можно использовать сухой чеснок.
Вкусней всего эти лепешки горячими.
Читайте также:
Отбивные из свинины в маринаде: рецепт мясного блюда на обед
Без вреда для фигуры: рецепт рулета с заварным кремом
Салат "Парус" с чипсами: как приготовить вкусное и красивое блюдо