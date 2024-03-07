Куриные отбивные в пряной сырной панировке: как приготовить вкусное блюдо

Отбивные из окорочков можно приготовить даже на праздник. Это простое и вкусное блюдо.

Такие отбивные лучше готовить именно из филе окорочков, потому что такое мясо более сочное, нежели грудки. И это блюдо можно подать на праздничный стол, особенно, если дополнить его сливочным или грибным соусом. Фокус расскажет, как его приготовить.

Куриные отбивные в пряной сырной панировке

Ингредиенты:

куриные окорочка – 700 г;

два яйца;

твердый сыр – 100 г;

панировочные сухари – 70 г;

растительное масло;

молотая паприка – 1 ч. л.;

сухой тимьян – 1/2 ч. л.;

молотый мускатный орех – 1/2 ч. л.;

острый красный перец – 1/4 ч. л.;

свежемолотый черный перец, соль.

Сделайте на окорочках надрез до кости с внутренней стороны, затем отделите ножом филе, делая небольшие надрезы и удалите кожу.

Накройте филе пищевой пленкой и отбейте с двух сторон. Приправьте курицу солью и перцем.

Сыр натрите на терке, смешайте с сухарями и сухими приправами.

В отдельной миске слегка взбейте яйца. Разогрейте сковороду с маслом. Обмакните отбивные сначала в яйцо, затем в сыр с сухарями и приправами и жарьте по 4–5 минут с каждой стороны. Подавайте горячими.

Такие отбивные можно запечь и в духовке — тогда они получатся менее жирными. И к ним идеально подойдет отварной рис, или картофельное пюре.

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