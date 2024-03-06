Голубцы по-одесски: раскрываем главные и необычные секреты
Лучше всего голубцы получаются в казанке, особенно в чугунном, или кастрюле с толстыми стенками.
Вы не знаете рецепт голубцов по-одесски? Мы поделимся с вами. В итоге получаются голубчики, которые аккуратные, мягкие и просто таят во рту. Вот вы знали, что капустные листья вовсе не обязательно отваривать, да и про микроволновку забудьте. Способ с морозилкой покорил нас раз и навсегда. Хитрость заключается в том, что после заморозки и разморозки листья капусты становятся мягки. При этом вместо того, чтобы потерять вкус и какую-то часть полезных веществ при варке, капуста полностью сохраняет свои свойства. Ни запаха, ни пара — в общем красота!
Кто не рискнет, тому предложим все же воспользоваться микроволновкой — 10 минут в максимальном режиме и все готово. Только не забудьте упаковать кочан в пакет для запекания и сделать в нем дырочки.
Что касается риса, то его можно, конечно, традиционно отварить до полуготовности, а мы предлагаем просто заранее залить кипятком и оставить набухать, пока готовятся другие ингредиенты.
Но главный секрет вкусных, нежных и сочных голубцов кроется в их размере — чем меньше голубчик, тем меньше в нем самой капусты и больше сочной и нежной начинки.
Ингредиенты:
- 1 кочан капусты;
- 1 кг свинины с жирком;
- 1 стакан риса;
- 2 луковицы;
- 1 морковь;
- 3 ст. л. томатной пасты или можно томатный сок по вкусу;
- 3 ст. л. сметаны;
- 2 зубчика чеснока;
- 1 лавровый лист;
- соль, душистый и черный перец, растительное масло — по вкусу.
Особую роль в голубцах играет мясная начинка. Если совсем нет времени, можно взять 50 на 50 говяжьего и свиного фарша. Но если попался хороший кусочек жирной свинины, лучше нарубить мясо мелкими кубиками, вкус получается совсем другой. И вовсе не нужно его обжаривать.
Нашинкуйте лук с морковью и обжарьте на растительном масле до мягкости. Затем смешайте с рисом и мясом, посолите и поперчите, добавьте раздавленный чеснок, после чего можно приступать к формированию голубцов. Учтите, что в начинке не должно быть много риса или овощей. Соотношение мяса, крупы и зажарки должно быть 2:1:1.
Каждый капустный лист разрежьте на две, а то и на три полоски. Заверните по ложке начинки, аккуратно формируя голубчик, и выложите в кастрюлю с плоским дном. Лучше всего голубцы получаются в казанке, особенно в чугунном, или кастрюле с толстыми стенками.
Теперь нужно приготовить заливку: просто смешайте горячую воду с томатной пастой и сметаной, залейте так, чтобы она была вровень с последним слоем голубцов. Добавьте лавровый лист и доведите до кипения. Затем придавите тарелкой, накройте крышкой и томите на слабом огне в течение часа. Готово — наслаждайтесь!
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