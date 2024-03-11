Плетенка с творожным сыром и слабосоленой рыбой: рецепт изумительной выпечки

Перед подачей плетенку необходимо аккуратно нарезать на порционные куски.

Если у вас в холодильнике есть немного зелени, слабосоленой рыбы и слоеного теста, очень рекомендуем сочетать все это и приготовить плетенку с творожным сыром и слабосоленой рыбой. Рецептом поделились в кулинарном блоге "Душевные рецепты".

Плетенка с творожным сыром и слабосоленой рыбой

Ингредиенты:

творожный/сливочный сыр (например, рикотта) – 200 гр;

слабосоленая рыба – 300 гр;

слоеное тесто – 500 гр;

мука – 20 гр;

оливковое масло – по вкусу;

специи – по вкусу.

Способ приготовления:

Слоеное тесто разморозить по инструкции, раскатать на пергаментной бумаге, присыпанной мукой.

Смазать тесто творожным сыром, выложить рыбу и шпинат. Скрутить в рулет и разрезать его на две части.

Переплести части между собой, закрутить в венок, соединив два конца. Перенести вместе с пергаментом в форму для выпекания.

Отправить плетенку в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 30-35 минут, до румяной корочки.

При подаче порезать на порции.

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