Хрустящие булочки быстро и без хлопот: рецепт идеальной выпечки к завтраку
На выпечку таких булочек уйдет всего 20 минут. Это – идеальный вариант аппетитного дополнения к завтраку.
Быстрые, хрустящие булочки, без замеса – выпечка, о которой нужно позаботиться еще с вечера, замесив тесто. Как приготовить это очень простое блюдо, рассказала кулинарный блогер Светлана Бауэр, поделившись проверенным рецептом вкуснейших булочек на завтрак.
Хрустящие булочки без замеса
Ингредиенты:
- мука – 500 гр;
- теплая вода – 370 мл;
- сухие дрожжи – 3 гр (свежие – 9 гр);
- соль – 12 гр;
- сахар – 8 гр.
Способ приготовления:
Все сухие ингредиенты смешать и влить теплую воду. Деревянной ложкой или руками перемешать тесто, убрать на ночь в холодильник в смазанном маслом контейнере.
Утром сформировать булочка, как показано на видео, выложить их на противень и отправить в духовку, предварительно разогретую до 240 градусов, на 20 минут.
Готовые булочки слегка остудить и можно кушать. Особенно вкусные они с маслом, вареньем или любой другой намазкой.
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