Закуска из селедки и плавленого сыра: рецепт вкусной и простой намазки

Эту намазку обычно готовили в период дефицита. И называли ее закуской "как красная икра".

Закуска из селедки и плавленого сыра обычно готовится из очень соленой рыбой. Если смешать селедку с прочими ингредиентами, то тогда она получается похожей по вкусу на красную икру. Когда-то это был дефицит, в отличие от соленой селедки. Так что закуска была весьма популярна. Можно использовать 200 грамм готового филе, или одну целую селедку. Как приготовить вкусную закуску, рассказали на сайте Kamelena.

Закуска из селедки

Ингредиенты:

200 г филе селедки (или 1 целая селедка);

200 г плавленого сыра (2 плавленых сырка);

50 г моркови;

50 г сливочного масла.

Сырки положите на 20 минут в морозилку, чтобы легче натирать на терке. Морковь отварите до мягкости. На это уйдет полчаса. И остудите.

Тут есть два варианта приготовления. Можно нарезать все ингредиенты очень-очень мелкими кусочками и перемешать с мягким сливочным маслом. А можно измельчить все ингредиенты в блендере и также смешать со сливочным мягким маслом.

Так масса получится более однородной.

Какой способ бы вы не выбрали, после того, как приготовите намазку, поставьте ее в холодильник, чтобы закуска немного охладилась. Закуску из селедки и плавленого сыра хорошо подавать на ломтиках хлеба, гренках, или с отварным картофелем.

Как разделать селедку

Если используете целую селедку, то ее сначала нужно разделать. Отрежьте голову, разрежьте вдоль брюшка и вычистите внутренности. Тщательно промойте селедку внутри и снаружи. Далее сделайте срез на спинке рыбы, вырезав верхний плавник. Захватите кожу от головы, аккуратно потяните и снимите кожу как перчатку. Потом стяните кожу также и с другой стороны. Вырежьте все плавники и отрежьте хвост.

Далее селедку надрежьте вдоль спинки, и разделите тушку на две половинки. Выньте хребет вместе с реберными костями.

Тщательно изучите тушку и удалите все оставшиеся реберные кости пинцетом.

Читайте также:

Треугольнички с фелатой: рецепт быстрого и сытного перекуса (видео)

Суши "Филадельфия": как приготовить дома полтора килограмма популярного блюда

Вкуснейший бургер с говядиной и сыром: рецепт популярного перекуса