Суши "Филадельфия": как приготовить дома полтора килограмма популярного блюда

При подаче к суши не забудьте добавить соевый соус, васаби и маринованный имбирь.

Related video

Суши уже давно завоевали сердца и желудки украинцев, и заказать их можно в любое время, было бы желание и деньги. Однако не менее просто приготовить их и дома, что многие давно и успешно уже делают. В частности, своим проверенным рецептом суши "Филадельфия" поделилась кулинарный блогер Анна. Из перечисленных ингредиентов получается примерно полтора килограмма вкуснейшего блюда.

Суши "Филадельфия"

Ингредиенты:

рис для суши или крупнощернистый рис – 450 гр;

листы нори.

Для заправки:

рисовый уксус – 100 гр;

соль – 10 гр;

сахар – 50 гр.

Для начинки:

огурец свежий;

авокадо;

кунжут;

крем-сыр – около 300 гр.

Способ приготовления:

Рис промыть холодной водой до прозрачности, залить 500 мл воды и варить 13 минут от закипания на минимальном огне, под крышкой. Затем огонь выключить и 15 минут настаивать рис под закрытой крышкой.

Для заправки смешать ингредиенты и размешивать до растворения соли и сахара. Пересыпать рис в стеклянную или деревяную посуду, влить заправку и перемешать. Охладить до комнатной температуры под крышкой или пленкой.

Для начинки огурец, авокадо нарезать соломкой. Рыбу сначала срезать поперек большие кусочки на верх роллов, остальное пойдет внутрь.

Роллы сформировать, как на видео. Если ролл рисом вверх, то гладкой стороной 1/2 листа нори выложить на коврик, распределить 120 граммов риса, по 2 см отступая от края и выходя за нори. Перевернуть и выложить начинку и скрутить с помощью коврика.

Для целого листа нори брать 140 граммов риса, распределить по всей поверхности, выложить начинку, свернуть.

При подаче порезать суши на порции.

Читайте также:

Блинные суши: рецепт простой закуски с рыбой и сыром

Новый взгляд на японскую кухню: суши-торт "Филадельфия"

Роллы с самой вкусной шапочкой: пошаговый рецепт изумительного блюда (видео)