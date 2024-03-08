Суші "Філадельфія": як приготувати вдома півтора кілограма популярної страви

Під час подачі до суші не забудьте додати соєвий соус, васабі та маринований імбир.

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Суші вже давно завоювали серця та шлунки українців, і замовити їх можна будь-коли, було б бажання та гроші. Однак не менш просто приготувати їх і вдома, що багато хто давно й успішно вже робить. Зокрема, своїм перевіреним рецептом суші "Філадельфія" поділилася кулінарна блогерка Ганна. З перерахованих інгредієнтів виходить приблизно півтора кілограма смачної страви.

Суші "Філадельфія"

Інгредієнти:

рис для суші або крупнощернистий рис — 450 г;

листи норі.

Для заправки:

рисовий оцет — 100 г;

сіль — 10 г;

цукор — 50 г.

Для начинки:

огірок свіжий;

авокадо;

кунжут;

крем-сир — близько 300 г.

Спосіб приготування:

Рис промити холодною водою до прозорості, залити 500 мл води і варити 13 хвилин від закипання на мінімальному вогні, під кришкою. Потім вогонь вимкнути і 15 хвилин настоювати рис під закритою кришкою.

Для заправки змішати інгредієнти і розмішувати до розчинення солі та цукру. Пересипати рис у скляний або дерев'яний посуд, влити заправку і перемішати. Охолодити до кімнатної температури під кришкою або плівкою.

Для начинки огірок, авокадо нарізати соломкою. Рибу спочатку зрізати впоперек великі шматочки на верх ролів, решта піде всередину.

Роли сформувати, як на відео. Якщо рол рисом догори, то гладким боком 1/2 листа норі викласти на килимок, розподілити 120 грамів рису, по 2 см відступаючи від краю і виходячи за норі. Перевернути і викласти начинку і скрутити за допомогою килимка.

Для цілого листа норі брати 140 грамів рису, розподілити по всій поверхні, викласти начинку, згорнути.

Під час подачі порізати суші на порції.

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