Итальянская яичница: рецепт фритатты с горошком и пармезаном в мультиварке

Фритатту можно готовить на плите, в духовке или мультиварке.

Фритатта – это популярное блюдо, которое чаще всего готовят на завтрак и иногда на обед. Оно представляет собой омлет с овощами, грибами или мясом, щедро усыпанный натертым сыром и запеченный в духовке. Как приготовить фритатту с горошком и пармезаном, рассказали в блоге "Кулинария". Рекомендуем вам попробовать это удивительно простое и вкусное блюдо.

Фритатта с горошком и пармезаном

Ингредиенты:

яйца – 3 шт;

сливки – 4 ст. л;

консервированный зеленый горошек – 150 гр;

помидоры – 2 шт;

сыр пармезан – 50 гр;

мускатный орех молотый – щепотка;

растительное масло – 2 ст. л;

укроп;

соль.

Способ приготовления:

Помидоры помыть, снять с них кожицу, обдав кипятком, нарезать дольками. Выложить их в смазанную растительным маслом чашу мультиварки, посолить, добавить горошек.

Яйца взбить со сливками, мускатом и солью. Залить в чашу к остальным ингредиентам.

Готовить фритатту необходимо 20 минут в режиме выпечки. Затем посыпать ее измельченным укропом и тертым сыром и готовить в том же режиме еще 5-7 минут.

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