Лимонные пирожные: классический рецепт вкусного десерта

Лимонные пирожные очень просто приготовить. И они невероятно вкусные.

Песочные лимонные пирожные с воздушным белковым кремом — любимый "вкус детства" для многих. Конечно, лимонные пирожные можно купить и сейчас. А можно приготовить собственноручно по не слишком сложному рецепту, которым поделились на сайте Shuba.Life

Тесто замешивается на мягком сливочном масле, желтках и сметане. Чтобы коржи получились особенно нежными, сметана должна быть жирной, а вместо сахара можно взять сахарную пудру. Разрыхлитель лучше смешать с мукой.

Прослаиваются пирожные заварным белковым кремом, который еще называют итальянской меренгой.

Классические лимонные пирожные готовятся только из песочного теста и белкового крема. А можно сделать еще одну прослойку с джемом, или лимонным заварным кремом.

Лимонные пирожные

Ингредиенты:

Для теста:

желтки куриные — 3 шт;

сахар — 140 г;

соль — 1/2 ч. л;

ванилин;

масло сливочное несоленое — 100 г;

сметана — 200 г;

разрыхлитель — 10 г;

мука пшеничная — 450 г.

Для крема:

яичный белок — 100 г;

сахар — 200 г;

вода — 60 мл;

соль — 1/5 ч. л;

лимонный сок — 1 ч. л.

Разотрите желтки с сахаром, солью и ванилином. Добавьте мягкое масло и сметану комнатной температуры. Тщательно размешайте.

Смешайте муку и разрыхлитель.

Через сито добавьте половину сухой смеси к масляной массе, быстро размешайте. Всыпьте остальную муку и быстро замесите мягкое тесто. Как только тесто перестанет липнуть к рукам — оно готово.

Разделите тесто на две равные порции и положите в холодильник на 15 минут.

Раскатайте первый шар теста между двумя листами пергамента по форме противня. Пласт должен быть толщиной около 3-4 мм.

Перенесите тесто на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте в заранее разогретой духовке при температуре 180°С около 15 минут. Корж должен быть бледным, но пропеченным. Выпеките второй корж.

Пока корж горячий, не снимая его с бумаги, подровняйте ножом края. Обрезки вы превратите в крошку и украсите верх пирожных. Затем нарежьте корж на одинаковые прямоугольники. Оставьте их на пергаменте.

Так же нарежьте второй корж. Все прямоугольники обоих коржей должны быть одинакового размера.

Теперь готовьте заварной белковый крем. Сахар залейте водой. Варите, осторожно помешивая, пока сахар полностью не растворится. Доведите сироп до кипения и оставьте умеренно кипеть на среднем огне. Белки взбейте с солью до твердых пиков.

Проверьте готовность сиропа: капните немного в холодную воду, если капля скатывается между пальцами в мягкий шарик, сироп готов.

Горячий сироп влейте струйкой к белкам, постоянно взбивая массу. Влейте лимонный сок и продолжайте взбивать около 7 минут. Крем за это время остынет и загустеет.

Теперь собирайте пирожные. Покройте половиной крема нарезанный корж на пергаменте. Накройте меренгу прямоугольниками из второго коржа. Они должны полностью совпадать с нижним слоем теста. Покройте оставшимся кремом. Выровняйте бока коржей и плотно посыпьте верх крошкой.

Оставьте пирожные на четыре часа минимум, а лучше оставьте на ночь в холодильнике.

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