Оладьи с кукурузой: простой рецепт вкусного завтрака

Если вам нравятся сладкие оладьи, то наверняка понравятся и оладьи с кукурузой. Попробуйте их приготовить.

Такие оладьи готовятся быстро, а получаются очень сытными и вкусными. К тому же в составе теста нет сахара. Такие оладьи можно даже взять с собой на работу, или на пикник. Рецептом поделились на сайте Picante Cooking.

Оладьи с кукурузой

Ингредиенты:

молоко – 90 мл;

мука – 160 мл;

консервированная кукуруза – 400 г;

яйца – 2 шт;

зеленый лук;

сливочное масло – 30 г;

растительное масло для жарки, соль, молотый перец.

Муку просейте в большую миску. Добавьте соль и перец и влейте молоко и растопленное сливочное масло. Добавьте яйца и перемешайте все ингредиенты, пока не получится текучее тесто на оладьи.

Зеленый лук вымойте, обсушите и мелко нарежьте. Кукурузу откиньте на дуршлаг. Добавьте кукурузу и лук в тесто и хорошо перемешайте.

В сковороде разогрейте растительное масло. Выкладывайте тесто столовой ложкой, небольшими порциями. Жарьте оладьи с обеих сторон до румяной корочки.

Подавайте такие оладьи на стол со сметаной. Можно сделать такие оладьи пышнее, если в тесто добавить1/3 ч. л. соды, смешанной с 1 ч. л. лимонного сока.

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