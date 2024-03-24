Котлеты в духовке: пошаговый рецепт вкусного блюда

Куриные, говяжьи, из свинины, или из овощей — котлеты, какими бы они ни были, это очень вкусно. И их очень просто приготовить.

Если вы любите котлеты, то попробуйте запечь их в духовке. Это прекрасная альтернатива жареным. Особенно для тех, кто старается потреблять меньше масла. Рецептом вкусных котлет поделились на сайте Shuba.Life.

Один из ключевых факторов, влияющих на сочность котлет, — это качество мяса. Чем свежее и качественнее мясо, тем сочнее и вкуснее получатся котлеты.

Чтобы котлеты получились сочными, можно добавить немного жидкости к мясной массе. Например, можно добавить молоко, яйца, кетчуп, соевый соус.

Хлебные крошки являются важным компонентом приготовления котлет. Замочите хлебные крошки в молоке или воде на несколько минут. Так котлеты будут более сочными.

При формировании котлет не стоит сжимать их, чтобы не потерять влагу. Перед жаркой котлеты можно поместить в холодильник на 15-20 минут. Это поможет сохранить их форму.

Котлеты в духовке

Ингредиенты:

говяжий фарш — 300 г;

свиной фарш — 300 г;

одно яйцо;

одна луковица;

три зубчика чеснока;

перец болгарский красный — 1 шт;

сыр твердый — 100 г;

хлеб белый — 100 г;

зелень, соль перец.

Белый сухой хлеб замочите в холодной воде на 10 минут. Сыр натрите на терке. Перец помойте, очистите от сердцевины, а мякоть нарежьте мелкими кубиками. Лук и чеснок очистите и измельчите. Зелень мелко нарежьте.

Фарш перемешайте с овощами, зеленью, сыром, яйцом и хлебом. Посолите, поперчите и хорошо вымешайте. Сформируйте котлеты.

Противень смажьте маслом, выложите на него котлеты и запекайте 40-45 минут при температуре 180°C. Подавайте котлеты горячими с гарниром.

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