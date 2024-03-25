Суфле "Птичье молоко": незабываемый десерт своими руками
На самом деле приготовить суфле совсем несложно — главное иметь желание.
Птичье молоко — на самом деле довольно простой, нежный и аппетитный десерт из белков. Он сделает приятным и вкусным любой ваш день.
Ингредиенты на 9 порций:
- яичные белки — 4 шт.;
- сахар — 1 стакан;
- желатин — 1,5 ст. л.;
- шоколад — 50-100 г.
Желатин замочить в 0,5 стакана теплой воды. Через 15-20 минут прогреть на водяной бане до растворения.
Белки взбить, когда белки станут, как облако, постепенно всыпать сахар. Далее взбивать с сахаром до устойчивых пиков.
Продолжая взбивать, добавить разведенный желатин, вылить в форму получившуюся массу. Разровнять ее и оставить в холодильнике на 20 минут.
Растопить шоколад на водяной бане. Когда белковая масса застынет, залить шоколадом и тоже оставить застывать. Аккуратно разрезать суфле горячим ножом, чтобы шоколадная корочка не сломалась. А можно сделать манящие конфетки.
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