Простой и быстрый салат с сухариками: рецепт сытного блюда

Если салат некоторое время перед подачей подержать в холодильнике, сухарики станут мягкими.

Времени готовить в обрез, а хочется порадовать близких чем-то вкусненьким? Тогда рекомендуем приготовить салат с сухариками по рецепту кулинарного блогера Кристин Азизян. Это блюдо разнообразит обед или ужин, а на его приготовление уйдет всего несколько минут. Салат получается очень сытным.

Салат с сухариками

Ингредиенты:

колбаса – любая, по вкусу;

маринованные огурцы – 2-3 шт;

отварные яйца – 2 шт;

кукуруза консервированная – 150-200 гр;

сухарики – 150 гр;

майонез (лучше домашний) – 1-2 ст. л.

Способ приготовления:

Колбасу нарезать тонкой соломкой, огурцы – так же. Все ингредиенты сложить в глубокую посуду, заправить майонезом, при необходимости добавить специи или соль, хотя последней достаточно в самих ингредиентах, и все перемешать.

Подавать такой салат можно как сразу, так и подержав его немного в холодильнике. В таком случае сухарики пропитаются майонезом и станут мягче.

Это блюдо неплохо подойдет не только для домочадцев, но и к приходу гостей.

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