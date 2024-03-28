Жареные пирожки-пончики: рецепт вкуснейшего блюда с начинкой
Картофельно-сырная начинка и мягкое воздушное тесто дают в результате очень вкусное сочетание.
Кулинарный блогер Светлана Бауэр предлагает оригинальный рецепт, который понравится как любителям пирожков, так и тем, кто без ума от пончиков. Она предлагает приготовить воздушные пирожки-пончики с картофелем и сыром. Они буквально тают во рту, а их вкус никого не оставит равнодушным.
Пирожки-пончики с картофелем и сыром.
Ингредиенты:
- теплая вода – 100 гр;
- теплое молоко – 150 гр;
- сахар – 1 ст. л;
- сливочное масло – 40 гр;
- яйца – 1 шт;
- дрожжи сухие – 7 гр (свежие – 21 гр);
- соль – 1 ч. л;
- мука – 450-500 гр.
Для начинки:
- картофель – 500 гр;
- сыр – 400 гр;
- соль и специи по вкусу.
Способ приготовления:
В глубокой посуде смешать молоко, воду, дрожжи и сахар, все хорошо перемешать. Добавить яйцо, соль и муку, а во время замеса также ввести масло. Тесто получится мягкое и будет слегка липнуть к рукам. Поставить тесто на один час в теплое место.
Картофель отварить, сделать пюре, всыпать туда тертый сыр, соль и специи по вкусу, все хорошо перемешать.
Сформировать пирожки, дать им отдохнуть 15 минут, после чего обжарить на растительном масле с обеих сторон до румяной корочки. Готовые пирожки сначала выложить на бумажное полотенце, чтобы ушел лишний жир.
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