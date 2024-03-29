Кофейные безе с гарантированным результатом
Безе — это нежный, практически невесомый заварной белковый крем, который идеально подходит также для украшения кексов, маффинов, капкейков, ведь прекрасно держит форму.
Ищете легкий и простой в приготовлении десерт? Попробуйте эти кофейные безе — они понравятся и взрослым, и детям.
Ингредиенты:
- яичный белок — 4 шт.;
- соль — 1/4 ч. л.;
- сахар — 1 стакан;
- растворимый кофе — 3 ст. л.;
- ванильный экстракт — 1 ч. л.
Разогрейте духовку до 120 градусов. Застелите два противня пергаментной бумагой. Поместите яичные белки и соль в большую миску. Рекомендуем применить для взбивания смеси электрический миксер с насадкой-венчиком, так как нужна высокая скорость в течение 4-5 минут.
Добавьте сахар поочередно, по столовой ложке за раз, непрерывно взбивая, пока меренга не станет глянцевой, примерно 10-12 минут. Лопаткой вмешайте кофе и ваниль.
Выложите смесь в кондитерский мешок с большой насадкой. Выдавите 2-3 см меренги на противень. Отправьте в разогретую духовку на 2 часа. Затем выключите духовку и оставьте дверцу духовки приоткрытой, оставив меренги в духовке еще как минимум на один час.
Достаньте безе из духовки и снимите с противня. Если они прилипнут, верните в духовку еще на 30 минут, чтобы они окончательно высохли. Полностью остудите и храните в герметичном контейнере, если не съедите сразу эту вкуснятину.
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