И в пост, и на Пасху: рецепт салата с крабовыми палочками и корейской морковью

Перед тем, как добавлять в салат плавленый сыр, подержите его в холодильнике. Подмороженный он будет легче тереться.

Те, кто придерживается Великого поста, до Пасхи не особо балуют себя чем-то особенно вкусным. Однако даже среди постных блюд немало по-настоящему аппетитных. Например, салат с крабовыми палочками, плавленным сыром и морковью по-корейски. Он любой стол сделает ярче и придется по вкусу всем без исключения. Можно его приготовить и на пасхальные праздники. Как делать такой салат, рассказала кулинарный блогер Юлия Симончук.

Салат с крабовыми палочками и корейской морковью

Ингредиенты:

морковь по-корейски – 300 гр;

крабовые палочки – 360 гр;

вареные яйца – 4 шт;

плавленые сырки – 2 шт;

чеснок – 2-3 зубчика;

соль, перец – по вкусу;

майонез – по вкусу.

Способ приготовления:

К моркови по-корейски натереть три вареных яйца и подмороженные плавленые сырки. Крабовые палочки нарезать и добавить их к остальным ингредиентам. Туда же отправить пропущенный через пресс чеснок, соль, перец, майонез и все хорошо перемешать.

Чтобы салат был вкуснее, можно недолго подержать его в холодильнике. Он хорошо пропитается и станет еще аппетитнее.

Читайте также:

Салат с морковью по-корейски, сыром и крабовыми палочками

Вкусный сытный салат с мясом: рецепт пикантного блюда

Простой и быстрый салат с сухариками: рецепт сытного блюда