16 тысяч гривен за помощь ветерану: в Украине появится новая профессия

С 1 июля во Львовской, Винницкой, Днепропетровской и Николаевской областях начинает работать институт помощника ветерана. Чем конкретно будут заниматься менторы и как устроиться на такую работу, Фокус спросил у гендиректора Директората стратегического планирования и евроинтеграции Министерства ветеранов Украины Светланы Березиной.

Министерство ветеранов Украины разработало и запускает экспериментальный проект — институт помощника ветерана. Главная задача таких менторов — обеспечить переход украинцев от военной службы к гражданской жизни. С 1 июля институт начнет работать во Львовской, Винницкой, Днепропетровской и Николаевской областях. Далее, если проект проявит себя хорошо, помощники ветеранов появятся по всей Украине.

Помощник в бюрократической цепи

"Будущих помощников ветерана будут готовить в центрах ветеранского развития на базе учреждений высшего образования в тех четырех областях, где запускается пилотный проект. Программа обучения разрабатывалась их преподавателями. Подготовка займет примерно три недели", — рассказывает Фокусу Светлана Березина, гендиректор Директората стратегического планирования и евроинтеграции Министерства ветеранов Украины.

Уже в конце июля состоится специальный тренинг для помощников ветеранов при поддержке международной программы при ООН, чтобы они смогли получить более практичные знания. В том числе, как предоставлять психологическую поддержку вернувшимся с фронта.

Главными задачами помощников ветеранов являются:

консультирование,

организационная работа,

представление интересов воевавших,

непосредственно психологическая помощь.

По словам Березиной, на сегодняшний день насчитывается порядка 129 разнообразных льгот для украинцев, вернувшихся с фронта, и помощники будут владеть информацией по всем из них и иметь на руках алгоритм-маршрут, что необходимо каждому из ветеранов.

"Какие-то справки, необходимый пакет документов, куда конкретно обратиться, какие копии снять и прочие бюрократические сложности — помощники смогут сориентировать во всех этих моментах. Что касается прямой психологической помощи, то ментор будет направлять ветеранов на консультацию к психологу и, кстати, сам раз в месяц проходить психологическую поддержку", — продолжает гендиректор.

При этом чиновница подчеркивает, что работа помощников выстраивается таким образом, чтобы вернувшиеся с войны украинцы не стояли в километровых очередях за какой-то бумажкой, а по принципу "услуга идет за ветераном".

У одного помощника может быть до ста подопечных. Березина уверяет, что менторы будут успевать охватить такой объем ветеранов, ведь вся работа проходит с помощью планшетов.

Подобную программу уже внедрили в территориальных Центрах социальной помощи, но у них в приоритете другие незащищенные группы людей (пенсионеры, люди с инвалидностью и дети).

Равный — равному

Основная идея нового проекта: равный — равному. По словам Березиной, сегодня средний возраст украинских ветеранов — 35 лет, поэтому в министерстве рассчитывают на такой же возраст помощников.

Максимальное количество менторов, которое планирует набрать ведомство, — около 400 людей, то есть по 100 помощников в каждом из заявленных регионов. Требования к потенциальным помощникам простые: быть гражданином Украины и владеть государственным языком, а также иметь образование не ниже младшего бакалавра.

"На сегодняшний день 38 громад из четырех областей изъявили желание принять участие в пилотном проекте. Точное количество людей не скажу, но знаю, что, например, в одной из громад Днепропетровской области 29 людей хотят попробовать себя качестве помощника ветерана. Думаю, после того как мы проведем широкую информационную программу таких желающих будет намного больше, все же предлагается конкурентная зарплата — 16 тыс. грн", — рассказывает Березина.

Проект помощи ветеранам пытались создать еще два года назад, но тогда не было такого спроса на менторов. По словам представителя ведомства, в настоящее время также нет того количества ветеранов, на которое в целом рассчитан проект — больше будет после окончания войны. Прогнозируемая загруженность помощников на первом этапе составит до 30 ветеранов на одного помощника.

Ранее Фокус писал о том, после окончания войны около 15 миллионов граждан Украины будут нуждаться в психологической помощи. ВОЗ совместно с Минздравом Украины подготовили около 10 тыс. специалистов по оказанию первичной психологической помощи. Также украинцы могут обратиться за поддержкой к семейному врачу.

Напомним, 16 марта стало известно о том, что в Украине начала работу первая полная онлайн-площадка, где собрана информация обо всех ключевых сервисах помощи украинцам, пострадавшим в результате войны.