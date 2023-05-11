15 млн украинцев после войны будет нужна помощь психолога: прогноз Минздрава

Директор департамента Минздрава Украины сообщила, что ВОЗ совместно с ее ведомством подготовили около 10 000 специалистов по оказанию первичной психологической помощи. Также украинцы могут обратиться за поддержкой к семейному врачу.

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После окончания войны с Россией около 15 миллионов граждан Украины будут нуждаться в психологической помощи. Об этом в четверг, 11 мая заявила директор Департамента медицинских услуг Министерства здравоохранения Александра Машкевич в эфире национального телемарафона "Єдині новини".

По словам Машкевич, в психологической помощи после войны в Украине будут нуждаться самые разные категории населения, такие как ветераны, военнослужащие и их семьи, дети и подростки, украинцы, которые побывали в плену и другие.

"По нашим ориентировочным подсчетам, в психологической помощи и психосоциальной поддержке будут нуждаться около 15 млн граждан", — отметила представитель Министерства здравоохранения.

Психологическая помощь во время войны доступная сейчас

Сейчас, по словам Машкевич, в Украине подготовлено около 10 тысяч врачей первичного звена, которые проходили специализированное обучение от ВОЗ и Министерства здравоохранения по овладению навыками первичной психологической помощи и поддержки.

Также директор департамента отметила, что украинцы могут обращаться за получением психологической помощи к своему семейному врачу.

Напомним, 16 марта стало известно о том, что в Украине начала работу первая полная онлайн-площадка, где собрана информация обо всех ключевых сервисах помощи украинцам, пострадавшим в результате войны.

Также напомним, в конце декабря 2022 года в Украине негласно запустили программу психологической подготовки военных для борьбы со страхом, возбуждением и расстройствами, которые испытывают бойцы вооруженных сил в войне против российской армии.