Имеют право на 100 тыс. грн, а получают лишь 1000 грн: как оформить компенсацию за ранения

Военнослужащие ВСУ, получившие ранения или инвалидность на войне, имеют право на денежную компенсацию. Руководитель адвокатского бюро "Панфилова и Партнеры" рассказала, что нужно знать солдату при оформлении такой помощи.

Военнослужащие Вооруженных сил Украины после оформления необходимых документов могут рассчитывать на денежную компенсацию за ранения на поле боя. Размер такой помощи достигает 100 тыс. грн, но, к сожалению, по тем или иным причинам не все солдаты с ранениями ее получают.

"Стоит отметить проблему, набирающую сегодня обороты, — вывод военнослужащих "вне штата" или, как это предусматривает законодательство, в распоряжение соответствующего командира во время лечения. Я почти каждый день получаю соответствующие обращения от раненых бойцов. Это печальная негативная статистика", — говорит Фокусу адвокат Дарья Панфилова, руководитель адвокатского бюро "Панфилова и Партнеры".

На практике военнослужащие с ранениями получают скудные денежные выплаты: 500-1000 грн. При этом, по словам Панфиловой, такие приказы командира правомерны, ведь действующее законодательство (в частности, Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в ВСУ) предусматривает, что если военнослужащие находятся на длительном лечении в связи с полученным ранением или болезнью, приказ их вывода в распоряжение командира может быть вынесен со сроком — до их возвращения. Такие решения помогают с возобновлением боеспособности подразделения, где проходил службу раненый военный, объясняет адвокат.

Однако выплата денежного довольствия не соответствует закрепленным в законодательстве нормам о надлежащем обеспечении военнослужащего, особенно раненого. Нередко на их содержании находятся маленькие дети или даже целые семьи, ставшие вынужденными переселенцами.

"Минимальные выплаты для военных противоречат приказу Министерства обороны Украины № 260 от 07.06.2018 г., где закреплено, что военнослужащему, зачисленному в распоряжение, денежная компенсация выплачивается в том размере, которое он получал в соответствии со своей занимаемой должностью, но не более чем два месяца. После двух месяцев должно быть принято решение о дальнейшем прохождении лечения или увольнении со службы или возвращении к исполнению военных обязанностей", — продолжает Панфилова.

По ее словам, сегодня необходимо на законодательном уровне четко урегулировать возникшую ситуацию и обеспечить реализацию прав военных по надлежащей денежной компенсации.

Какие выплаты предусмотрены

В соответствии с вышеуказанным приказом № 260 денежная компенсация по последним занимаемым должностям выплачивается за период освобождения от исполнения служебных обязанностей в связи с болезнью и пребыванием на лечении в больничных учреждениях и в отпуске для лечения в связи с болезнью (отпуске по состоянию здоровья), но не более четырех месяцев со дня убытия из воинской части (кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством Украины, более длительных сроков пребывания на лечении).

Денежная компенсация после четырех месяцев непрерывного пребывания на лечении в больничных учреждениях выплачивается на основании заключения больничного учреждения (военно-врачебной комиссии), решения командира воинской части о продлении пребывания в больничных учреждениях и в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Таким образом, во время лечения за военнослужащим должно сохраняться денежное обеспечение по последней занимаемой должности. Кроме этого, согласно постановлению Кабинета Министров Украины № 168 от 28 февраля 2022 года обязана начисляться выплата дополнительного вознаграждения, увеличенного до 100 тыс. грн.

Обязательным условием для получения выплаты во время лечения является привязка ранения к категории "тяжелое".

"Также после ранения, которое повлекло потерю трудоспособности военного, назначается единовременная денежная помощь, согласно ст. 16 Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и их семей" и постановлению Кабинета министров Украины от 25.12.2013 № 975. Назначается она после прохождения МСЭК", — говорит адвокат.

Размер единовременной денежной помощи напрямую зависит от степени потери трудоспособности и группы инвалидности.

В 2023 году единовременная денежная помощь в случае установления инвалидности, получение которой связано с защитой Родины или исполнением обязанностей военной службы, определена в следующих размерах:

1 группа инвалидности— 400-кратный прожиточный минимум (1 073 600 грн);

2 группа инвалидности — 300-кратный прожиточный минимум (805 200 грн);

3 группа инвалидности — 250-кратный прожиточный минимум (671 000 грн).

Единовременная денежная помощь в случае установления инвалидности, связанной с прохождением военной службы, определена в следующих размерах:

1 группа инвалидности — 120-кратный прожиточный минимум (322 080 грн);

2 группа инвалидности — 90-кратный прожиточный минимум (241 560 грн);

3 группа инвалидности — 70-кратный прожиточный минимум (187 880 грн).

В случае установления степени потери трудоспособности (без установления инвалидности), максимальная одноразовая помощь составляет 187 880 грн.

Необходимые документы

Для оформления выплаты бойцу необходимо обратиться к начальнику Центральной военно-врачебной комиссии ВСУ или к начальнику Региональной штатной военно-врачебной комиссии и предоставить следующие документы:

направление или заявление на проведение военно-больничной комиссии;

паспорт гражданина Украины и его заверенную копию;

рядовой или сержант обязаны предоставить военный билет и его заверенную копию, а также справку о прохождении военной службы; офицер — удостоверение или военный билет офицера запаса и его заверенная копия, и выписка из послужного списка;

все медицинские документы, характеризующие состояние здоровья до начала прохождения военной службы, во время прохождения военной службы и после увольнения;

документы военно-врачебной экспертизы: свидетельство о болезни, справку военно-врачебной комиссии, оригиналы и их заверенные копии;

справку об обстоятельствах травмы или ее заверенную копию и заверенную копию Акта о несчастном случае.

Адвокат советует военнослужащим, получившим ранение, пользоваться маршрутом на платформе Министерства обороны Украины "Забота".

Алгоритм действий на платформе "Забота" Министерства обороны Фото: Скриншот

Если выплаты не назначают

Если во время лечения военнослужащий не получает выплаты, Панфилова советует начинать с рапорта о проведении перерасчета и выплаты денежного довольствия. В том случае, когда это не помогает, она рекомендует обратиться к квалифицированным адвокатам в сфере военного дела. Если жалобы к вышестоящему командованию недостаточно, для защиты прав нужно обращаться в суд.

"В случае, когда военнослужащий, семья пропавшего или пленного военного нуждается в правовой помощи в сфере военного права, они могут обратиться в Telegram-чат с консультационной поддержкой, которая предоставляется бесплатно", — говорит руководитель адвокатского бюро "Панфилова и Партнеры".

Ранее Фокус писал о том, как военнослужащему оформить справку об обстоятельствах получения ранения, согласно которой, в том числе, производятся выплаты денежной компенсации.