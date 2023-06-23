Одесский военком с виллой в Испании: ГБР в мае завело дело на Борисова, но он все еще при должности

Начальника одесского Территориального центра комплектования Евгения Борисова еще в начале мая отстранили от должности на время расследования по подозрению в злоупотреблении должностными обязанностями. Но он по-прежнему продолжает работать. Фокус разбирался, как так вышло.

В скандальной истории с начальником Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) Евгением Борисовым всплыли новые подробности. Народный депутат и заместитель главы постоянной делегации в Парламентской ассамблее НАТО Соломия Бобровская сообщила, что военкома отстранили от должности еще в начале мая. Причиной стало злоупотребление должностными обязанностями.

"Государственное бюро расследований 3 мая сообщило, что на время расследования Евгений Борисов отстранен от должности. По оперативным данным, должностное лицо за вознаграждение давало указание подчиненным не призывать тех или иных лиц. Сотрудники ГБР открыли уголовное производство по факту злоупотребления должностным служебным положением в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины)", — рассказала Бобровская на своей Facebook-странице.

При этом ранее глава объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк уточнила, что Борисов продолжает выполнять свои обязанности, поскольку в рамках служебного расследования не было выявлено оснований для отстранения его от должности.

"Я понимаю, что ГБР и Одесчина — это иногда разные вещи, но, по-моему, эта история – это точка невозврата", — высказалась Бобровская.

"Борьба с коррупцией — профанация": мнение адвоката

По словам Натальи Гуменюк, Борисов выезжал за пределы Украины на лечение. При этом он якобы предоставил все необходимые документы во время пересечения государственной границы.

Адвокат Ростислав Кравец в комментарии Фокусу объясняет, что на сегодняшний день в Украине действительно нет закона, который бы запрещал выезд граждан за пределы страны. Так, статья 33 Конституции Украины говорит о том, что граждане имеют право свободно покидать территорию страны, за исключением ограничений, которые устанавливаются законом.

"Дело в том, что сегодня нет ни одного закона или даже постановления Кабмина, которыми запрещался бы выезд за границу. Пограничники, запрещающие гражданам покидать территорию страны, просто превышают свои должностные обязанности", — комментирует Кравец.

Он уточняет, что Кабинет министров действительно запретил чиновникам выезжать за границу без уважительных причин, однако такой причиной может быть как служебная командировка, так и лечение. Однако, как считает адвокат, что купить необходимые документы или справки для пересечения государственной границы — не проблема. На вопрос о том, как именно начальник одесского ТЦК мог пересечь границу, Кравец саркастично предполагает: "предоставил справку с изображением Франклина" [президент США Бенджамин Франклин изображен на 100-долларовой банкноте].

"Вся страна видит и понимает, что в этом деле есть коррупционная составляющая, но где в таком случае расследование НАБУ, ГБР? Должна была уже быть какая-то пресс-конференция с заявлением, что начали проверки госдепартаментов. Но этого нет. Видимо, понимают, что тогда им придется вскрыть все схемы. Никто в Украине с коррупцией не боролся и бороться не собирается, все это профанация. Поэтому военкомы и дальше будут пользоваться служебным положением и скупать недвижимость в Европе", — считает Кравец.

"Батальон Испания": детали скандала

"Украинская правда" провела расследование и выяснила, что семья Евгения Борисова во время полномасштабной войны в Украине купила на испанском побережье объекты недвижимости и автомобили на несколько миллионов долларов.

Через два месяца после публикации информации о том, что у семьи Борисова появилась вилла в Испании стоимостью свыше 3 млн евро, у его жены – офисное помещение на главной улице Марбельи, а также несколько дорогих автомобилей, журналисты повторно взяли выписки из испанского реестра и на имение, и на офисное помещение. Согласно этим документам, офис и вилла до сих пор записаны на семью Борисова.

Военком, занимающий эту должность с 1996 года, в телефонном разговоре с УП сначала уверял, что его семья не имеет никакой собственности в Испании, а после слов о выписках из местного реестра заявил, что супруга занимается там розничной торговлей и он не "влезает" в эти дела.

Напомним, 20 июня в СБУ сообщили о разоблачении чиновников, которые собирали дань с представителей украинских компаний, занимающихся экспортом зерна через порты Одесской области.