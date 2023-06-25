Картинг, хоррор-квесты, веревочный парк: лучшие места для эмоционального отдыха в Киеве
Если мозг требует перезагрузки, а отпуск пока не планируется, можно поискать интересный досуг в Киеве. Фокус предлагает 5 вариантов активного отдыха, которые дают возможность провести время семьей или с друзьями, получить новые впечатления, а также проверить себя в экстремальных условиях.
Из-за войны мозг среднестатистического украинца перегружен информацией. Люди следят за новостями, переживают из-за ЗАЭС, обновляют карту контрнаступления. Но жить постоянно в таком режиме трудно, и организм требует перезагрузки. Если отпуск еще не скоро, то можно выбрать другой вид отдыха — эмоциональный.
Фокус выбрал лучшие места в Киеве, где можно приятно провести время с друзьями и немного забыть о нашей реальности.
Веревочный парк
Кому подходит: есть трассы как для детей, так и для взрослых.
Дети: от 3 лет и старше;
Взрослые: вес тела до 130 кг.
Веревочные парки подходят тем, кто не боится высоты.
Стоимость:
детские трассы — 40-160 грн*;
подростки — 160-200 грн;
взрослые трассы — 160-250 грн.
Локация:
- крупнейший оператор веревочных парков в Киеве — Skypark. У них есть пять площадок непосредственно в столице ("Виноградарь", парк "Победа", ВДНХ, на берегу Святошинского озера и в парке "Муромец" на Трухановом острове), а также еще одна в Броварах (парк Победы).
- Кроме них, аналогичные услуги предоставляет Seiklar. Их веревочный аттракцион находится в парке Партизанской Славы (Дарницкий район). Здесь также можно заказать услуги аниматора для детей.
- Есть также не такие большие веревочные парки для детей от "Активной страны" в разных районах города (в парке Рыльского, на Днепровской набережной, Оболонской набережной и так далее).
Особенности отдыха: большой плюс веревочных парков — туда можно идти всей семьей. Походить по натянутым канатам на высоте и проверить себя на мужество могут не только дети, но и взрослые. Плюс это отличный вариант корпоративного отдыха.
Картинг
Кому подходит: на картах могут гонять как дети, так и взрослые. Подходит для тех, кто любит адреналин и скорость.
Стоимость (10-минутный заезд):
дети до 12 лет — 300-350 грн. Для детей также есть специальные школы картинга;
взрослые — 400-450 грн;
проезд на спортивных картах — 2 тыс. грн.
Локация: в Киеве много карт-площадок. Один из самых известных картодромов находится в селе Чайка. Также картинг-треки есть возле ТЦ Blockbuster, на Столичном шоссе (Ingul Kart), на Ледовом стадионе ("Жажда скорости", рядом с Ипподромом).
Особенности отдыха: благодаря скорости и выбросу адреналина, человек имеет возможность быстро перезагрузить мозг и отвлечься от текущих проблем. Такой вид досуга хорошо подходит для больших компаний, а также коллег, которым надо провести тимбилдинг. Вы можете устроить гонки, чаще всего карт-площадки предлагают скидки для определенных групп людей, или же можно выбрать дни со специальными программами.
Тот, кто уже давно ездит на картах и чувствует себя уверенно за рулем, также можно принять участие в клубных гонках. Подробнее о них можно почитать на сайтах картодромов.
Большинство карт-площадок проводят мастер-классы, а также предлагают занятия с тренерами, поэтому всегда можно улучшить свои навыки вождения карта.
Скалодром
Кому подходит: тем, кто не боится высоты. Все остальные точно могут попробовать свои силы. Организаторы скалодромов подчеркивают — лазить может каждый, стоит только начать.
Стоимость:
самостоятельное занятие — 200-300 грн;
дети и студенты (с тренером) — 500-650 грн;
взрослые (с тренером) — 750 грн.
Плюс надо учитывать аренду оборудования (скальные туфли — "скальники", магнезийный мешочек, страховочная система).
В некоторых залах можно приобрести абонемент, также иногда действуют семейные пакеты или парные предложения со скидкой.
Локация:
- Большой скалодром есть в ТРЦ "Мармелад" (ул. Борщаговская), здесь предлагают более 200 трасс разного уровня сложности с разнообразными зацепами и рельефами.
- Также можно посетить скалодром Space на территории завода "Маяк" возле метро "Почайна".
- Центр активного отдыха "Гиперион" находится на ул. Кирилловской.
- Боулдеринговый скалодром Boulder Space возле станции метро "Лесная". Здесь можно записаться на базовый курс по боулдерингу, во время которого клиенты обучаются основным движениям на стене и нарабатывают навыки.
Особенности отдыха: в киевских залах можно заниматься как "высоким" скалолазанием с верхней или нижней страховкой, так и боулдерингом, что предусматривает преодоление трассы на небольшой высоте без страховки.
Для занятий можно надеть любую спортивную одежду (футболка или майка, а также штаны или шорты). Если вы в зале впервые, обязательно берите занятия с инструктором, даже если уверены в своих силах. Тренер сможет показать, как правильно двигаться, куда ставить ноги, подбодрить в случае первых неудач, а также подскажет определенные лайфхаки, о которых знают только опытные скалолазы.
Тир
Кому подходит: любому человеку, который хочет научиться владеть оружием. Есть специальные тиры для детей.
Стоимость:
- аренда оружия — от 100 грн за час,
- аренда стрелкового места в тире — от 300 грн за 30 минут,
- час индивидуального занятия с инструктором — 300 грн.
Локация:
- Самым известным тиром в Киеве является "Ибис". В клубе сети возле Караваевых Дач работают четыре стрелковые галереи. Находится по адресу: ул. Гетьмана, 27.
- Тир на Печерске предлагает интерактивный лазерный тренажер. Владельцы пишут, что тир создавался для обучения и оценки подготовки личного состава ВСУ, теробороны, работников правоохранительных подразделений и тому подобное. Находится по адресу: ул. Рыбальская, 2.
- На территории стрелкового клуба крытого типа Steel Argument находится четыре тира различного назначения, открытая площадку для страйкбола, а также интерактивный лазерный тир для детей. Находится в селе Лесники в Обуховском районе под Киевом.
- Стрелковый комплекс Standfort предлагает 8 спортивных площадок с новым стрелковым оборудованием от мировых брендов. Клуб специализируется именно на стрельбе по летающим мишеням. Находится в городе Обухов. Для гостей, которые приезжают издалека, есть возможность забронировать коттедж.
- Огнестрельный тир Art Bullet. Гостям предлагают травматическое или спортивное короткоствольное оружие, также можно приходить со своим. Это один из немногих тиров, где есть возможность пострелять из Smith & Wesson. Находится по адресу: ул. Остафия Дашкевича, 20А.
Особенности отдыха: в условиях, когда у людей накапливаются обиды и гнев из-за страшных событий в Украине, тир может стать отличным способом снять напряжение. Но это также возможность для украинцев овладеть определенным оружием, что в наше время точно можно считать безусловным плюсом. Стрельба в тире — это не только эмоциональная разрядка, но и психологическая, тем более если на цель поместить портрет российского президента.
Хоррор-комнаты с актерами
Кому подходит: тем, кто любит фильмы ужасов и разгадывать загадки.
Стоимость: от 1200 до 1500 грн.
Квест длится час. Количество участников — от 2 до 4 человек. В некоторых квест-комнатах допускают до 7 участников.
Локация:
- Отличной актерской игрой славится KadRoom. К сожалению, выбор квест-комнат в этом жанре небольшой, всего три варианта хоррор-перформанса. Действия могут происходить в психиатрической больнице, в логове Ганнибала или "на разделочном столе" Джейсона Вурхиса из "Пятницы, 13". Комнаты расположены в Шевченковском районе Киева.
- Много хоррор-комнат с актерами разного уровня страха у команды Green Doors. Также в этом жанре есть квесты для всей семьи — допускаются дети в возрасте от 10 лет. Комнаты находятся в Шевченковском и Голосеевском районах Киева.
- Insomnia Комнаты Страха — квесты построены на самых популярных страхах людей. Сюда можно отправиться большой компанией — к участию допускается до 7 человек, а также разрешен вход детям от 14 лет в сопровождении взрослых. Хоррор здесь зашкаливает, поэтому слабонервным людям следует трижды подумать, покупая билет.
Особенности отдыха: пожалуй, каждому человеку во время просмотра фильмов ужасов хотелось оказаться по ту сторону экрана, ведь "мы лучше бы справились". Теперь такая возможность есть, тем более, что хоррор-комнаты с актерами — это не просто квест, а настоящее театральное представление, в котором зритель принимает непосредственное участие. Но тут надо иметь в виду, что актеры могут хватать участников за руки и даже в буквальном смысле толкать в нужном направлении. Зато после прохождения такого квеста эмоциональный разряд обеспечен надолго. А самое главное — каким-то чудом чувство тревожности, которое с украинцами уже больше года, хотя бы на некоторое время исчезает.
* Цены на все услуги являются ориентировочными.
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